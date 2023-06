Sin palabra no hay política y el mentiroso es Pedro Sánchez

Sin palabra no hay política. Eso ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, minutos después de que la que será presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, María Guardiola, dijera que su palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. No se puede pedir más. El anecdotario del disparate político se nutre más y mejor que nunca.

Pedro Sánchez no es santo de mi devoción, pero estas cosas me hacen pensar en los raseros diferentes y en la torpeza de los políticos. A ver, se está acusando de mentiroso al presidente del Gobierno. Vale. ¿Y esto no es mentir? Dice la señora Guardiola que ella nunca ha mentido, que sus valores siguen siendo los mismos. No entiendo nada. Salvo que yo esté en un error, esta mujer dijo que con Vox ni pacto ni nada, que no se sentaría con un partido como ese... y hoy ha firmado un acuerdo de Gobierno. En fin, de verdad, no entiendo nada.

La clase política sigue dando muestras de una torpeza sin límites y es raro el día en el que un político no mete la pata hasta arriba del todo. El día que entiendan que el lenguaje es un arma traicionera les irá mejor.

De momento, disfruten del espectáculo que están dando siendo cínicos y diciendo estupideces. No tiene precio.