Sin saber latín

Se nos ha muerto el sabio Francisco Rodríguez Adrados mientras quienes nos gobiernan caen por enésima vez en el error de confundir el progreso con una huida estúpida hacia adelante, despreciando el valor estructural de las Humanidades en el amueblamiento mental de las nuevas generaciones de las que dependemos. Se suele esgrimir que es precisamente lo que pretenden, criar borregos para seguir pastoreándolos. Pero me cuesta convencerme de tal vileza y creo que las razones profundas de este tipo de decisiones tienen más que ver con la idiotez que con la mala uva.

El caso es que la nueva ley de Educación que preparan en este Gobierno que se queja de la falta de entendederas de la juventud para afrontar con responsabilidad esta crisis que se ha llevado a tantos de nuestros mayores deja en la estacada al Latín y al Griego, como la anterior quiso hacer con la Filosofía, por entender, quiero suponer, que no son conocimientos de aplicación inmediata. Siguen sin comprender en las altas esferas ese complicado equilibrio entre el aparente pragmatismo de las nuevas tecnologías y la profunda utilidad de lo inútil. Continúan sin darse cuenta de que el conocimiento -y por tanto la capacidad de relación, de reflexión y de crítica- no tiene nada que ver con los datos amontonados en un disco duro, sino con la virtud de conectarlos adecuadamente en cada contexto histórico cambiante que no deja de ser jamás una eterna repetición.

Más del sesenta por ciento de nuestro léxico deriva directamente del latín, por no hablar del noventa por ciento de la terminología científica, que le debe tanto al griego. Las cosmovisiones de los clásicos, no solo en literatura, sino en política y en miseria humana, nos profetizaron las mismas piedras con las que íbamos a seguir tropezando por los siglos de los siglos, pero aquí se dice amén por inercia, sin interés por lo que significa.

Y así nos encontramos a los presuntos modernos de ahora hablando de familias monomarentales sin que les dé un calambrazo en la lengua. No tienen ni idea, claro, de que parental viene del latín parentalis, que significa relativo a los padres (en plural, y sean quienes sean) o parientes. De modo que las familias monoparentales son las que están formadas solo por una madre y sus hijos o solo por un padre y sus hijos. Pero la ñoña pijería del palabro no nos extraña en un gobierno que deduce tan falsamente que el éxito educativo consiste en que todo el mundo apruebe, en que a todo quisqui se le ponga un cinco y todos contentos, como si la alegría de la cultura fuera un trámite de borregos, en efecto, y no un descubrimiento luminoso de que hay palabras, como monamarental, que no existen porque al sabio pueblo no le ha hecho falta, por mucho que manden los que mandan y los que quieren mandar. El otro día tuvo Reverte Pérez que corregir a un senador del PP por no saber conjugar el verbo haber, y el tipo, consciente de que haberlas haylas (sus faltas ortográficas), se excusó con que “errare humanismo est”. Y el académico lo dio por imposible.

Es imposible avanzar hacia el futuro sin coger impulso en el pasado. Pero aquí nos estamos acostumbrando, peligrosa y hasta cómicamente, a que el tuerto entre los ciegos sepa latín.