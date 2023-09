Sin uvas para fin de año y sin chocolate o cerveza en unos años

Pues nada, que igual no tenemos uvas para recibir el próximo año. Como lo oyen.

Como no llueve cuando debe llover, como no hace frío cuando ha de hacerlo y como los productores están hasta el gorro y abandonan su trabajo para no seguir perdiendo un dineral, cabe la posibilidad de que la producción de este año sea insuficiente. Esto significa que los precios se van a disparar por la escasez del producto. Todo bien, otra alegría.

¿Pueden ser las cosas peor todavía? Sí puesto que a esto hay que sumar otro factor maravilloso: el precio del petróleo vuelve a dispararse gracias a que Rusia y Arabia Saudí están tensando el mercado. Más subida de precios. Y eso lleva a la subida de tipos de interés. Hipotecas por las nubes. Menos dinero en casa y más caro todo. El escenario más horrible que podamos imaginar.

Siento hablar de estas calamidades, pero es que es la realidad la que se impone.

Propongo que en lugar de uvas utilicemos cualquier otra cosa para recibir el 2024. Por ejemplo, doce pequeños tragos de agua, doce miguitas de pan, doce saltos de alegría o ver la película ‘Doce hombres sin piedad’ la tarde del 31 de diciembre. Cualquier cosa menos doce uvas a precio de oro. Que tenemos que pagar la hipoteca y todo no puede ser.

Por cierto, en veinte años no tendremos chocolate y la cerveza se acabará antes de que nos demos cuenta. No es una broma, repito, no es una broma.