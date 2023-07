Sinéad O’Connor y los suicidados por la ley de violencia de genero

Merlín preguntó: “Qué te gusta más la espada o la vaina”.

Y Arturo contestó: “La espada, por supuesto.”

Merlín repuso: “Te equivocas. La vaina es mucho más valiosa. Mientras la ciñas no puedes perder sangre por muy profundas que sean tus heridas.”

En España, nadie en la campaña electoral se ha estremecido por las cifras de los suicidios, aunque hoy nos turbe el de Sinnead O, Connor.

Ninguna de las feminazis que nos rodean elevarán una plegaria por ella y miren que alternan rosarios y cuentas opacas a escote de nuestros bolsillos. La industria de la denuncia falsa es próspera, con Enriques Negreiras como sicarios. Pero no olviden que la cantante irlandesa fue maltratada cuando era una niña. Por su madre. ¿Les suena?

Somos lideres en el consumo de ansiolíticos y a la espera de su restricción, Florentino Pérez, se hace con las participaciones de eso que llaman cannabis medicinal, la nueva invasión marroquí.

No hay red de salud mental y preferimos las carillas dentales a curar el estrés postraumático. En treinta años de profesión, hemos visto a padres en manicomios. Los mejores, no lo duden. Allí o en la prisión, solo languidecen los que no se rinden.

La poesía es un arma que emerge de los barrotes o de los loqueros. Last river together exclamaba Panero... Las lobotomías son los calabozos y el pajarito dentro. La figura paterna, en la catequesis, en San Lorenzo o la extremaunción.

5000 personas al año se suicidan, sin estado civil o relato personal en las estadísticas.

Así que solo queda seguir a pies juntillas la prescripción de contacto zero con la psicópata integrada de turno. Benditos los del luto de cada uno de agosto, sin nietos en la parte trasera del vehículo, con los que aliviar el corazón roto de abuelos y abuelas por fenecer.

O´Connor denunció los abusos infantiles, rompiendo la foto del Papa polaco. Ya les conté en un artículo anterior -no dejen de verla- la prohibición que pesa sobre el peliculón “Sounds of Silence”, que no saldrá en radiojaputa o en la hoja parroquial de Sánchez Mellado. A la tercera no la menciono, desde el respeto del amor morado y los felinos escoceses.

Los escritos de defensa de padres se redactan por escasos picapleitos entre lágrimas y cajas de pañuelos de papel. Ya lo decía Buda, ni hijos, ni propiedades. Oriente el edén. Occidente, la traición y la deslealtad, que siempre se descubren tarde.

Pero cuando tengas la tentación del gélido cañón de la 9 mm. o anheles el sabor amargo de la pastilla naranja, observa esa lágrima que derrapa por la mejilla de Sinnead, sojuzgada por denunciar el maltrato infantil, versión de Prince.

“Le dejé allí, sentado junto a la ventana, escuchando aquel viejo pasodoble, solo, abandonado a su suerte. ¿Pude hacer por él más de lo que en ese momento hice? Es lo que siempre me he preguntado, porque ésa fue la última vez que hablé con él.”

Entre espumarajos que son de mar, emergiendo de las bocas torcidas encadenadas a la camilla; entre esposas como argollas en las mazmorras; entre violaciones en las cárceles sin presupuesto y frente a los “letrados” que esgrimen la trampa frente a la ley con cargo a la cuota colegial que pagamos otros; papá os sigue esperando...

Like a bird without a song...

Esta es tu quinta columna de avispas amarillas y labios derramados. No te sueltes de la vaina de Merlin.

Mientras tanto, bienvenido a la República de los benditos fracasados...