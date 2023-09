Soledad no deseada, soledad necesaria

Hablaban el pasado domingo en el programa que nos ponen a los viejos en RNE, Juntos, paso a paso, sobre la soledad no deseada, un tema que surge con asiduidad. Es una tragedia, desde luego. Una oyente informaba de que había visto a personas muy mayores ingresadas en hospitales, solas en sus camas. ¿No podría remediarse eso?, se preguntaba. Con dinero, seguro. Sin dinero, ya veremos. Para qué nos vamos a engañar, “la vejez es la más dura de las dictaduras”, como cantaba Alberto Cortez. La piedad, la compasión cristiana, eran dos conceptos acertados. Ese convencimiento de devolver lo que se nos había dado -la vida, la educación, el sacrificio-, estaba muy arraigado. Estaba. Ahora existe, escasamente, pero existe. Se va imponiendo una realidad: los viejos no servimos para mucho y nuestro valor que son nuestros años se ha depreciado hasta límites inimaginables.

El tiempo hace estragos en quienes viven en demasía que es bastante personal. Para el resto, la vida sigue y no eres tú quien la controla sino ella a ti. Encima de todo esto, nosotros nos la complicamos más deseando alcanzar objetos y metas perfectamente prescindibles. Habrá que llegar a ese punto medio en el que los católicos rechacen de una vez que viven en un valle de lágrimas mientras esperan la llegada del cielo cómodamente porque con hacer un acto de constricción in extremis sus pecados serán perdonados y esa otra conducta de luteranos y calvinistas consistente en que mientras más trabajes más agradas a Dios porque de tanto creerse este precepto están destruyendo el planeta y sus habitantes. Habrá que dejar de pensar tanto en esto y mirar el entorno más inmediato. Ahí están los viejos, estamos, yo siento los síntomas de la vejez con nitidez total.

Hemos construido un sistema de vida llamado mercado que nos está dirigiendo, poseyendo. Es nuestro Frankenstein individual, está ahí desde hace siglos, milenios, tal vez desde que inventamos la agricultura o desde antes. Pero ha estallado con el desarrollo capitalista y sus necesidades frenéticas, su competitividad patológica. Los viejos sobramos en tal contexto y, lo que es peor, los cincuentones y menores. Hace decenios que existen las jubilaciones forzosas y las prejubilaciones que mucho personal suele recibir con eso, con júbilo, pero que es el principio de la soledad no deseada. La Inteligencia Artificial, por ahora, está acelerando el hecho aunque genere nuevos trabajos.

Hay otra soledad deseada, necesitada. Es la mía. Los años me han vuelto más cascarrabias pero al mismo tiempo más lúcido. Lo que antes era una meta revolucionaria hoy no es más que un despertar de un sueño donde imaginé mundos parnasianos y rosas a causa de un cerebro que posee esa característica. Ahora soy como Nietzsche, “el caminante y su sombra” y, como Antonio Machado, “converso con el hombre que siempre va conmigo”. Me siento rodeado por una sociedad tecnológica que no piensa, huye y la piensan. De ahí mi tendencia a la soledad necesitada. “Más vale solo que mal acompañado”.

De vez en cuando voy aquí y allá porque me despierta cierta ilusión hacerlo o para dejarme ver. Sé que necesitaré una mano que agarre la mía cuando lleguen las vacas flacas y el instante final. Creo tenerla. Mientras tanto, me cobijo en la soledad sonora, como un Juan Ramón Jiménez cualquiera, o algo lejos del mundanal ruido de Fray Luis de León, un mundo ruidoso al que ya he padecido y gozado bastante, al tiempo que toda la vida pasa por mi ventana como le ocurrió a León Felipe después de haber sido romero en la vida. Trabajo y estudio a la sombra y el frescor de la melancolía gozosa.