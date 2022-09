Solo Manuela, sin más

Mañana baila de nuevo Manuela Carrasco en Sevilla, que es como si bajara Dios a bailar. Es tan grande Manuela, que sería un espectáculo verla sentada, solo eso, durante hora y media, sin bailar. Estará en los escenarios toda su vida porque a diferencia de otras bailaoras de su generación, ella no necesita bailar, como ocurría con Farruco. Bailaba, sí, pero aparecía en el escenario, en una penumbra jonda, con su silueta barrigona y sombrero, y acababa con el cuadro. A Manuela la ves andando por Triana a media mañana, con el sol blanqueando su bronceado natural, y es como si la Giralda se echara a andar por la Plaza Nueva. Pensando en la señora Carrasco, me parece una pérdida de tiempo lo que están haciendo algunas bailaoras jóvenes de la actualidad: empeñarse en contar historias que no saben contar y en crear coreografías mecánicas que no transmiten jondura. Vienen a la Bienal a defraudar, y luego dicen que es la crítica la que las machaca. He visto a Enrique el Cojo parado en el escenario del Lope de Vega, solo, con bastón y sordo como una tapia, transmitir más que todos esos bailaores de hoy que son galgos en la vega de Mairena del Alcor. Si me gusta Manuela Carrasco es, entre otros motivos, porque baila hasta cuando no lo hace. Con la mirada, con el pelo, con un leve giro de la cabeza, con su cuerpo recto, sin encorvaduras, quieta como una estatua. No necesita diseño luminotécnico, escénico, guión o música. Diría que ni teatro. Pondría una alfombra roja desde Triana hasta la Alameda y que caminara, solo eso, como si fuera un paso de Semana Santa, con gitanitos y gitanitas cantándole tangos de El Titi o bulerías de Pastora la de los Peines. Cuando vamos a ver bailar a Manuela no vamos a que nos haga una película: sacamos una entrada para que nos recuerde lo que era el baile cuando el bailaor o la bailaora no tenían ni que bailar. Dicen los viejos que veían a La Macarrona o a La Malena andar por la Alameda de Hércules, camino del Mercado de la Feria, con delantal de flores y moña de jazmines del patio de Gabriela Ortega, la madre de los Gallos, en la cabeza, y que se rompían las camisas. Me parece un acierto que el espectáculo de mañana de la maestra trianera se llame solo Manuela, a secas, porque no necesita nada más. No sé de qué va, ni me interesa. Me conformaría con que saliera sola al escenario, tan gitana, se sentara en una silla y estuviera hora y media mirando a Triana, a la Cava, sin pestañear, pensando en cuando se escapaba para bailar porque su padre no quería que le bailara a los gachés. Nada más, Manuela. No te compliques la vida, que eso es muy gachí.