Somos Culturetas

La política, es decir los políticos, no deberían olvidarse de la cultura. No es lógico ni práctico, pues aunque normalmente lo crean, los políticos no tienen infalibilidad ni lo saben todo. Y la cultura no debe olvidarse de la política por más que los políticos se fuercen en poner barreras y marcar distancias. En primer lugar, la política podría aprender de la cultura lo mucho que le falta para construir un mundo justo y en paz. La cultura encuentra múltiples ocasiones para intervenir en la humanización de la política y por lo tanto en mejorar la vida en el mundo, pero está imposibilitada porque los políticos son de los que no escuchan salvo tan escasas como honrosa excepciones.

Sin embargo así, de esta forma despectiva se trataba y se sigue tratando al mundo cultural, excepto cuando este se limita a ser su apéndice, cuando se limita a hacer lo que conviene a los intereses circunstanciales de los políticos. En este caso, además, a los agentes culturales puestos al servicio de las administraciones les pueden llover subvenciones vedadas a quienes intentan hacer prevalecer la verdad y llevarla a la mayoría.

La cultura era, es, un engorro, un estorbo incluso, cuando no admite colocarse de botafumeiro como se le reclama. O cuando no se ríen las gracias a los políticos aunque esa risa sea inevitable para quien los ve hundirse en el fango y los anima a seguir hundiéndose. Porque la inmensa mayoría de los políticos sólo admiten aplausos. Lo importante es seguir piropeándolos. Cuando la cultura reclama su sitio como dinamizador de la mayoría, entonces es todavía peor: los políticos no aceptan más dinamismo que su ausencia, la falta de esa virtud. Porque los políticos, en una inmensísima mayoría no están interesados en elevar el nivel cultural, en promover la necesidad de encontrar información, de ayudarle a valorar objetivamente la función de cada uno, porque eso sólo puede conducir a votar objetivamente también. Y eso, ya, es un peligro para ellos. Un pueblo es más manejable, más moldeable y mejor manipulado cuanto menor sea su nivel de formación y de información. Y cuanto menor sea su nivel de información y de formación mayor será la posibilidad de obtener votos. La ignorancia hoy es un valor para quienes se la disputan.

La cultura es un aldabonazo en el centro de la vida política, una llamada de atención, porque hay personas que piensan, considerados por los políticos sus mayores enemigos. Quienes solamente siguen una corriente y cambian cuando se consideran decepcionados para volver alternativamente de una decepción a otra, son el abono para la siembra de los partidos. Y estos son mucho más numerosos que aquellos capaces de buscar información veraz. Esta es la razón por la que los políticos tienden a buscar el camino más fácil de la demagogia. Porque, como dejó dicho Emiliano Zapata “un hombre fuerte hace pueblos débiles. Los pueblos fuertes no necesitan hombres fuertes”.

Por eso hay tantos políticos y en especial tantos partidos entregados a defender los intereses de lobbies económicos, de grupos de presión, por eso es tan fácil encontrarse con partidos y políticos que defiendan lo contrario de lo que dicen defender, porque no defiende a la mayoría del pueblo quien defiende bajar impuestos a las clases altas, o descapitalizar al Estado para que no pueda prestar servicios. Quien pretende dejar al pueblo sin servicios sólo puede estar propugnando su privatización, para empobrecer más a los más pobres y enriquecer más a los más ricos. Que le quede claro a Alberto Núñez Feijoo. Aunque ya lo tiene claro, aunque su esfuerzo esté dirigido a conseguir que no lo tengan la mayoría. Sobre todo sus damnificados.

La cultura informa, forma, da argumentos, abre mentes. Y puede conseguir que se imponga la cordura y la Justicia, que nos acerquemos a la igualdad, que se erradique la pobreza y la injusticia. Por eso tiene tantos enemigos. Por eso no es de interés para los amos del mundo y por ende para esos lobbies y grupos de presión que los siguen con tanta fidelidad.