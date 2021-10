Sondeítis y guerra civil

Si uno se lo propone hay tiempo para todo, incluso para educar a los hijos aunque se esté cansado y estresado por tener que luchar contra un sistema de elementos que nos agotan. Desde luego se puede atender al paro en general, a la pobreza, a la deuda externa, a las ruinas de las pymes, a los autónomos, a la falta de horizontes de todo un mundo occidental que va decayendo poco a poco, se puede uno detener a pensar en este periodo de transición y por tanto de crisis que nos ha tocado, donde no acaba de morir lo viejo ni de nacer lo nuevo..., si es que nace. Ahora bien, ¿sería mucho pedir que el tiempo que ocupamos en elaborar sondeos y en hablar de ellos así como de seguir en guerra civil dialéctica lo usáramos en concentrarnos en los problemas antes planteados y en otros que seguro que me he dejado en el tintero? En otras palabras, ¿hay algo en concreto que una a los habitantes de lo que hasta el momento llamamos España?

Nunca había sido testigo de tantos sondeos como ahora, aparecen casi a diario, ya no son sondeos sino actos electorales. Las elecciones andaluzas son a finales de 2022 y las generales en 2023, pues dale que te pego con sondeos, a ver cómo va el trabajo para desalojar a los rojos del gobierno del Estado, a ver cómo van las cosas para que los rojos no vuelvan al poder en Andalucía, a ver si los rojos suben o bajan. Pero, ¿qué es esto? Es que seguimos con el guerracivilismo. Verán ustedes, lo diré en pocas palabras y con toda claridad: a las izquierdas les interesa que Franco esté vivo y a las derechas que ETA siga ahí. Tales son sus señas de identidad. Los fascistas contra los rojos, de ahí no salimos. Ni hay Franco ni hay ETA pero necesitamos crearlos, resucitarlos, ¿qué importa que el mundo camine hacia el posthumanismo? ¿Qué importa que un día EEUU le tire un pepino bélico a China y China le lance diez a EEUU y puedan terminar a bombazo nuclear limpio? ¿Qué importa que se estén cargando el medio ambiente?, ¿qué importa que hasta el papa diga que este sistema de mercado no puede seguir así? ¿Qué importa que en España hagan falta muchos expertos en especializaciones tecnológicas nuevas? Y en Sevilla, ¿qué importa que estemos a 20 de octubre con más de 30 grados de temperatura?, ¿qué nos importa que los embalses de agua estén tan bajos de reservas? A nosotros lo que nos importa es ganarles a los rojos o a los fascistas. La guerra civil no ha terminado, unos, los rojos, porque aún no han encajado la derrota. Otros, los fascistas, porque desentierran un día sí y otro también el terror rojo, lo necesitan, mirar para atrás es el deporte nacional, un deporte que sólo nos conduce a pegarnos un carajazo con una farola o a caernos por un precipicio.

Los rojos son la ETA y Podemos. Al oro de Moscú lo ha sustituido el oro de Chávez. Otegui ha dicho que no debería haber sucedido la matanza de ETA. Sé que no es sincero, es una estrategia pactada con el PSOE, ahora tendrá que afirmar ERC algo similar y Bildu también deberá aparecer diciendo que, en lugar de independencia, independencilla. Algo es algo, las personas e instituciones hablan y declaran lo que creen oportuno, le están diciendo a Otegui que pida perdón y no sé cuántas cosas más pero no estoy seguro de que si obedeciera tampoco se sintieran satisfechos y le exigieran que se tirara por un barranco o que matara a todos los de ETA porque es que esto ya no es un afán de entendimiento aunque no se le mire la cara a Otegui ni Otegui se la quiera mirar a otros, se trata simplemente que todos podamos circular por las calles sin pelearnos a porrazos ni matarnos. Se trata de que no necesitemos a ETA ni a Franco para darle sentido a nuestras vidas.

Honremos a los muertos y recordémoslos todo lo posible pero ya está bien de desenterrarlos y tirárnoslos a la cara, nadie los puede resucitar ni retroceder en el tiempo para que las cosas sean de otra manera, esto es lo que hay, no olvide usted la tragedia si no puede o no quiere. Por supuesto, es muy fuerte lo que les ha pasado a muchas personas con ETA o con los fachas en la guerra civil o con los rojos antes y ahora. Sin embargo, esto tiene que seguir adelante, tenemos otros vivos que están moribundos por falta de trabajo, esperanzas, ilusiones y horizontes. ¿los vamos a matar del todo colocando antes que ellos unas muertes y unos periodos históricos horribles que ya no tienen remedio? ¿Vamos a seguir viendo cómo se suicidan cada año más jóvenes sin ayudarlos porque estamos ocupados con nuestra guerra civil? Aprendamos de ella porque si la tenemos continuamente en la cabeza el encabronamiento irá aumentando y podemos repetirla o estar crónicamente poseídos por el odio. ¿Quién podrá vivir así?