Soplagaitas del Twitter

Las redes sociales han democratizado y expandido la estupidez humana. Tenemos un sentido crítico que brilla por su ausencia. Una generación que tiene acceso a toda la información del mundo con sólo un click y que prefiere perder el tiempo grabándose bailes absurdos mientras el reloj sigue imparable haciendo tik - tok.

Pasó la semana pasada con el tema del volcán. Las redes sociales ardieron porque Isabel Zubiaurre preguntó a un bombero cómo se podía apagar un volcán. Realmente no fue así, lo que pasa que si cortas la intervención, pues sí parece que lo diga.

Esta persona es doctora en física por la Universidad y la responsable de meteorología de La Sexta. Seguramente sepa más del tema que los vulcanólogos que han salido en los últimos días, que son los mismos que hasta hace unos días eran virólogos.

El gran problema de las redes sociales es que dan cobijo hasta al que no tendría que tenerlo. Cualquiera pone un mensaje homófobo o racista y tendrá gente que le aplauda. Opiniones que hace un par de años darían vergüenza verterlas en público, tienen apoyo y difusión en estos sitios.

La gente sólo se fija en los titulares, no entra en la noticia y menos aún mira más allá de ésta. Creemos que tenemos muchos datos y mucha información, pero realmente sólo te da para conseguir un quesito en el Trivial, pues cada vez sabemos menos y no precisamente por conocer más.

Nos creemos al dedillo lo que dice cualquier soplagaitas de Twitter y así nos va.

Al burro del colegio se le colocaban unas orejas. Ahora se le hace retuit y se hace llamar influencer.