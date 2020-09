¿Soportar hasta cuándo?

España va camino del caos y me pregunto hasta cuándo puede soportar una sociedad una dinámica caótica en progresivo ascenso. España es un país derrotado por la confusión, abatido, deprimido, si estuviéramos en otro momento de la Historia cualquier potencia vería el instante idóneo para absorbernos. Por mucho menos que esta situación, Marruecos se quedó con el Sahara español mediante una marcha verde a la que no supimos responder porque se iba a morir Franco y el poder estaba más preocupado por el futuro que por los saharauis, su tierra y su riqueza.

Ahora Cataluña volverá a arder porque Torra debe abandonar la Generalitat y quiere pasar a la Historia como un mártir catalán al igual que pretenden Puigdemont y los encarcelados que van a ser liberados. Ni por ésas va a dar el independentismo una tregua, ni por esas ni porque nos estemos hundiendo en la muerte, la miseria y el desorden, empezando por el propio independentismo. Ahora llegan nuevas medidas o exigencias que incendiarán la enseñanza primaria y secundaria y después a la universidad, proceden de una izquierda que se cree el bolchevismo ante un zar débil, sumido en una guerra que está matando a sus súbditos. Y procede de un nacionalismo suicida vasco.

Podemos sigue adelante con su república y el PSOE mantiene ahí arriba a un señor que sólo piensa en él. Los grupos interesados en alcanzar sus fines lo están haciendo bien porque es ahora cuando les interesa, ahora que no hay mando central, que no se exagera si decimos que España está a punto de ser un país fallido, sin Estado o con un estado débil. Los países de América Latina aprovecharon nuestro caos del XIX con nuestros conflictos internos y las guerras napoleónicas para independizarse, Estados Unidos aprovechó nuestra soberbia y nuestra falta de revoluciones industriales y tecnológicas para derrotarnos en un momento y dejarnos sin Cuba y Filipinas y, siglos antes, ya los pueblos germanos acabaron por hacerse con el imperio romano de Occidente en cuanto se percataron de que el caos reinaba en Roma y los emperadores se llevaban más tiempo en las fronteras (el limes) combatiendo el empuje bárbaro que en la propia Roma.

Estoy harto de ver en Internet y en la TV esos anuncios machacones donde me piden dinero para campamentos devastados, enseñándome niños famélicos para meterme sentimiento de culpa ahora que estamos todos tan sensibilizados y asustados por la pandemia. Serán sinvergüenzas estos pidones que usan medios petitorios dentro de estrategias que ahora se llaman postverdad... Serán irresponsables y pijos, cuando lo que deben hacer es acudir adonde está el dinero, no a quienes estamos intentando conservar un país en orden liberándolo de gente que aspira a romper el saco con tanta avaricia en tiempos de escasez, de hambre, de muerte, de tristeza... ¿Tendré que barrer el estiércol que se me ha metido en mi casa antes de rascarme el bolsillo y dar dinero para los vulnerables? ¿Para qué necesitan los vulnerables una España quebrada, invertebrada? Los vulnerables somos ahora nosotros, el país más solidario del mundo en ayudas externas y en trasplantes y donaciones de órganos está empezando a agonizar, ¿quién va a invertir con confianza en España en estos momentos? Tendremos que enderezar esto de alguna manera para ayudarnos a nosotros mismos primero y luego a los demás. Los españoles no nos queremos y nadie que no se quiera a sí mismo puede querer al prójimo. El campamento de refugiados ante la consternación que está empezando a ser devastado se llama Hispania. ¿Qué hacer?