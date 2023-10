Spinoza, Marx, Freud, Einstein... judíos malditos

Los cuatro son judíos, los cuatro fueron rechazados por la ortodoxia judía, los cuatro cambiaron el mundo, sobre todo los tres últimos. Después de Marx, Freud y Einstein, ni se habla ni se piensa de la misma manera. En la tradición religiosa -muy escasamente en la Historia- está Jesucristo. Transformó el mundo también, me enseñaron que lo mataron los judíos. Y era judío. Se enfrentó a la estructura de poder y perdió la batalla a corto plazo. Aún no la ha ganado, pero ahí está su ejemplo: quien quiera oír, que oiga. Vino a encender hogueras, no a apagarlas. O al menos no a apagarlas como se apagan ahora, que vuelven a avivarse sus llamas con frecuencia.

Admiro a los judíos, gracias a los cinco nombres que he citado no moriré estúpido. Tampoco moriré estúpido gracias a Averroes, Avicena y Maimónides. A través de ellos, de todos ellos, de judíos y de islámicos, me llegaron las enseñanzas de los clásicos griegos y latinos. Spinoza fue mi compatriota de origen sefardí hispano-portugués. Averroes, Avicena y Maimónides mis paisanos andaluces, de Córdoba. Qué diferencia entre estos cerebros geniales y los que ahora impulsan las masacres en Palestina e Israel. Qué diferencia con quienes las permiten desde Estados Unidos, Europa, la ONU. Qué manera de defecarse esta gente “civilizada” en la Declaración de Independencia y en la Constitución de EEUU y en la declaración de los derechos humanos que se forjó gracias a la Revolución Francesa, no pudimos aplicarla ni en España donde “La Pepa” gaditana de 1812 acabó siendo asesinada.

El papel es muy sufrido y ahora lo son las pantallas de los ordenadores sobre las que escribimos. Lo soportan todo. La aplicación a la realidad es otra cosa. Del dicho al hecho va un gran trecho y así sigue el ser humano: debatiéndose entre lo que es y lo que quisiera ser. Los genios son la excepción que confirman la regla. El profesor Wolfgang Leonhard tiene razón cuando afirma que el marxismo estaba muerto desde antes de que derribaran el muro de Berlín y sigue muerto, pero la elaboración, las teorías y las ideas de Karl Marx viven. Marx decía que él no era marxista y detestaba a quienes habían convertido sus ideas en una religión, como ocurre ahora.

Spinoza fue de familia marrana -conversos al cristianismo desde el judaísmo- aunque luego, en el exilio, volvieron al judaísmo y a Spinoza el judaísmo lo excomulgó por pensar fuera de la ortodoxia. Fue, además, en el XVII, un racionalista radical, absoluto, parte de la idea de que, mediante la razón, el ser humano es capaz de comprender la estructura (racional) del mundo que le rodea. Ahí conectaría con Freud, que estructuró el cerebro con sus famosas tópicas, de manera que en la edad contemporánea y en la digital no es raro que exclamemos “tu subconsciente te ha traicionado”. Eso es “nuevo”. Lo que ocurrió es que todos ellos empezaron a matar a Dios tal y como lo conciben cristianos, islamistas y judíos fundamentalistas asesinos de inocentes. Todos han asesinado en nombre de Dios y cuando Nietzsche anunció esa muerte también persiguieron al hereje. ¿Qué iba a hacer Einstein, tan mimado por Occidente y por los yanquis? Decir que su dios era el de Spinoza cuando le preguntaban y así se salía por la tangente, ni reconocía explícitamente su ateísmo ni quedaba mal con los poderes que lo impulsaron y lo impulsan aunque se burlaban de él algunos de sus colegas cuando perseguía su Teoría del Todo que le pasa como a las meigas: no existe pero haberla, hayla. Todavía la están buscando los expertos y, por ejemplo, quieren hallarla en la teoría de las cuerdas.

Pero no tenemos arreglo. Spinoza, excomulgado por sus judíos. Maimónides, exiliado de Córdoba por voluntad de los almohades, los que empezaron la Giralda. De Freud dicen que era un cuentista que sólo pensaba en el sexo y se escandalizaron en Viena cuando anunció que el bebé o el niño -de muy niño- ya experimenta erecciones. Marx, ya se sabe, el diablo anacrónico, hasta nació en el 1818, dos veces el número del diablo. ¿No tenemos arreglo o es que gobiernan los más tontolistos?