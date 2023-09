Sube la volatilidad. Mercados, qué esperar para hoy

Los mercados financieros no han asimilado bien que la Reserva Federal de Estados Unidos hable de nuevo de endurecimiento monetario de aquí a finales de año y también de la perspectiva de tipos de interés altos durante más tiempo. Esto ha hecho que la renta variable se resienta y que la volatilidad aumente. La subida del precio del petróleo también hace que la inflación siga alta.

El Banco de Japón no movió los tipos de interés y el Banco de Inglaterra y la FED tampoco, pero mantienen su postura agresiva considerando que los tipos de interés se mantendrán altos durante la mayor parte del año próximo y no descartan nuevas subidas de tipos de interés para poder combatir la inflación.

Durante la semana el Ibex bajó un 0,50% hasta los 9.502 puntos. Los valores ganadores en el cómputo semanal fueron los bancos, Banco Sabadell subió un 5%, BBVA un 3,55% y Caixabank un 3,53%. El peor comportamiento fue para Grifols que se dejó un 6,62%, Laboratorios farmacéuticos Rovi un 5,28% y Hoteles Meliá un 4,88%.

En Wall Street el Dow Jones se dejó un 1,91% en la semana y hoy partirá de los 33.963,84 puntos, el SP500 perdió un 3% en la semana hasta los 4.320,06 puntos y el Nasdaq se dejó un 4,30% hasta los 13.211,81 puntos. Hay que destacar que a los valores tecnológicos les afectan los tipos de interés altos. Los sectores con mayores pérdidas semanales fueron el Consumo Cíclico, el Real Estate, los Materiales Básicos, Comunicación y Servicios y la Tecnología.

En los mercados asiáticos también se vieron descensos semanales, el índice japonés Nikkei se dejó un 2,47% en la semana y durante la noche ha subido un 0,95% hasta los 32.704,5 puntos. Por su parte, el Hang Seng perdió en la semana un 0,81% y en la sesión que aún no ha terminado se deja un 1,77%. Las acciones de Evergrande se hunden un 20,91% después de que el promotor manifestó que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación en curso sobre una de sus filiales, la empresa Hengda Real Estate Group Co Ltd.

El oro cotiza a 1.940,75 dólares la onza y la plata a 23,733 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 90,47 dólares y el Brent a 92,36 dólares. En divisas, el cambio eurodólar está en 1,0648 y la rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,472%, el bono alemán a 10 años al 2,751% y el bono español a 10 años al 3,825%.

Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,12%, el DAX un 0,14%, el Eurostoxx50 un 0,17%, el CAC40 baja un 0,36%, el FTSE100 un 0,11% y el Italia40 suma un 0,18%.

La oleada de decisiones de los Bancos Centrales ha terminado y ahora las empresas se preparan para ofrecer los informes trimestrales de resultados. Hoy en Europa estaremos pendientes del índice IFO alemán a las 10:00h y a las 15:00h se espera la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

La presión de los tipos de interés altos durante más tiempo presiona a la renta variable.