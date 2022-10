Subir el sueldo a los funcionarios, ¡esos vagos!

Menos mal que la autosubida del sueldo en un 4% o más que se ha otorgado a sí mismo el gobierno ha tapado algo la ira de los medios de la oposición contra nosotros los funcionarios a los que dicen que nos van a subir el sueldo un 3,5% a plazos en los tres próximos años. Nos lo congeló ZP y ahora los PGE contemplan una subida que persigue que los casi tres millones de funcionarios que existen en España votemos a esto a lo que llaman izquierda, gobierno de progreso o qué sé yo cuántas falsedades más. Los medios privados de la derecha lo que desean es que no existamos o existamos los justitos para que las empresas que son sus dueños acaparen más negocios. Una analista de una radio católica que no se queja de que vayan a fabricar más muerte con ese 26,3% de subida para la Defensa (¿de quién?, ¿de Putin?, ¿de Marruecos?), dijo el otro día que tendría que desaparecer la televisión pública. Claro, para pasar de la dictadura progre a la clásica que ya actúa a veces en forma de democracia, a veces a la manera fascista o nazi, ¿o quién llevó al poder a Franco y a Hitler? ¿Fue Lenin? ¿Fue Stalin? No, fueron grandes poderes mercantiles nacionales e internacionales por miedo a la libertad y al comunismo.

A mí me gusta, y mucho, tener un ejército bien pertrechado, pero no porque lo mande EEUU sino porque así debe ser, para infundir respeto. Yo quiero que España posea la bomba atómica, el mundo se guía por el equilibrio del terror y la vida cotidiana por el equilibrio del temor. No voy a hacer el longuis si así es la vida y procedo de una civilización que conquistó el mundo, ella sola, no como EEUU que aún no ha ganado ni una guerra él solo, frente a un enemigo semejante. Como EEUU únicamente, las pierde todas, pero se lo ha montado de lujo porque colocó el mundo a su medida tras la Segunda Guerra Mundial y por eso le estamos eternamente agradecidos, Putin el primero, que quiere imitarlos lanzando cohetes nucleares.

Hay una guerra contra los funcionarios y contra lo público que se acrecentó en los años 90 con esa oleada de privatizaciones tras la caída de la URSS. La ideología de derechas no desea funcionarios y la expresión sector público es maldita menos cuando le pide dinero para cubrir sus desmanes. Sin embargo, yo creo que hay pocos funcionarios, debería haber muchos más, pero con una condición: que sean de verdad funcionarios, que se tomen en serio que la Administración es su casa, su empresa, su modo de vida, su forma de servir y de querer al prójimo. Es aquí donde llega el fallo y aparece la minoría indolente de funcionarios que tira por tierra la necesidad de que los humanos se gobiernen a sí mismos sin un látigo detrás en forma de competitividad patológica -que es lo que nos está matando- y con un trabajo para toda la vida -con obligación de currar para merecerlo- que ofrezca el equilibrio psíquico que un ser humano precisa para existir además de vivir.

Les voy a decir lo que sucede en la universidad cuando no es pública y no hay funcionarios. Sucede que la libertad de cátedra desaparece o se vigila de cerca, que los salarios disminuyen, que hay mucho menos tiempo para investigar y que el enchufismo aumenta. Yo eso lo repudio porque sólo el primero de los efectos tira por tierra la prosperidad espiritual e intelectual de un país. Les voy a decir lo que ocurre en el mundo del periodismo sin funcionarios: que los periodistas saben cuándo entran en la empresa pero no cuándo salen; y que en lugar de estar sometidos los periodistas a las presiones políticas de los gobiernos -como le sucede ahora vergonzosamente a RTVE y le sucedió en época de Aznar-, además, los informadores sufren presiones políticas, de los anunciantes y de los accionistas que pueden ser desde bancos hasta fondos de inversión pasando por empresas de telecomunicaciones, armamento, construcción, organización de todo tipo de eventos, perfumería, venta de agua, energía, etc. ¿Se puede hacer periodismo serio así? Se hace, pero se podría desarrollar mucho mejor.

Por último, hay numerosas empresas privadas que trabajan para la Administración. No las quiero, prefiero que esos trabajos los desarrollen también funcionarios. Las empresas privadas que beben del dinero de todos afirman que le otorgan agilidad a lo público. No es del todo así, las últimas noticias que me llegan desde mi entorno se refieren a Mutua Universal. Obstaculiza la agilidad en los trámites con la Seguridad Social porque no tiene acceso a las bases de datos de ésta. Las empresas privadas, al mercado, lo público, a lo suyo, pero, ¿saben qué ocurre? Que los funcionarios indolentes lo lastran todo, que muchos humanos españoles no tienen toda la conciencia social que deberían sentir. Por eso, los sistemas de gobierno comunitario fracasan y por ahí se cuela el vértigo del mercado salvaje que combate al mercado liberal humanista, quiere quedarse con todo y seguir aumentando nuestro vértigo vital.

Ustedes dirán qué hacemos. Yo en la teoría lo sé y algo acabo de indicar. Otra cosa es la práctica, la tozuda realidad.