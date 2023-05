La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sin experiencia alguna en creación de empresas, sin bagaje profesional conocido, quiere crear una cadena de supermercados públicos para acabar con el “capo” Juan Roig, creador nada menos que de Mercadona. Como a veces me dejo la radio puesta y me suele despertar Carlos Herrera a las seis de la mañana, suelo mezclar la realidad con los sueños y he visto esta misma mañana a la ministra podemita más emprendedora del Gobierno plantarse en la puerta de Mercadona de Coria del Río, diciendo aquello de su ideólogo Hugo Chávez: “¡Exprópiese!”.

Algo habrá que hacer, porque los precios no paran de subir y lo de comer se va a acabar. La idea, pues, de que el Gobierno cree una cadena de supermercados públicos, Supermercados Belarra (lo que necesite, lo agarra), podría ser la solución a los atracos que sufrimos a diario cuando intentamos llenar la nevera. Como los jóvenes ya van a viajar casi gratis y tendrán pisos asequibles, además de dinero para discos y ordenadores, podríamos hundir Mercadona, una de Las mejores empresas del país. Y como lo de los supermercados con “el precio justo”, de Belarra, serán un éxito, luego podríamos abrir una cadena de clínicas dentales para que dejemos de ver pobres desdentados por las calles, como en el franquismo. ¿Cómo es que no ha anunciado ya Sánchez algo sobre piezas dentales gratis para ciudadanos de precaria economía?

No habrá caído aún, porque esto sí que es un robo y no el de Mercadona. Puestos a hacernos la vida más llevadera, ¿por qué no la creación de concesionarios públicos de coches baratos y otra cadena de bares donde nos regalen el jamón de las tostadas y el zumo de naranja? Pedro Sánchez ha aumentado la deuda del Estado en cientos de miles de millones de euros y como sabe ya que tiene que ir preparando las maletas para abandonar la Moncloa a final de año, dejará vacía la caja pública para intentar salvar los muebles prometiendo cosas que sabe que no va a cumplir. Y el que venga atrás, que arree. Que se lo digan a los damnificados del volcán de la Palma, por ejemplo, Que les pregunten sobre la credibilidad del tal Sánchez, el mago de la mentira.