Supervivientes 2022 o cómo llenar el gallinero de lobos

Anabel Pantoja participará en la próxima edición del reality Supervivientes, ese programa en el que hacen pasar hambre y calamidades a un grupo de famosos intentando que terminen enfrentados, gritándose y diciéndose barbaridades. Comen poco, se tienen que buscar la vida pescando o recogiendo cocos, pasan pruebas que parecen duras y el programa termina siendo extremo. De hecho, algunos participantes han renunciado a los pocos días de llegar a Cayos Cochinos.

Pues bien, Anabel Pantoja será una de las favoritas de esta edición. ¿Por qué? Pues porque tiene un gran número de seguidores en redes sociales, un respaldo más que importante en los programas de televisión en los que colabora, y lo que hace goza de cierto morbo por ser la sobrina de Isabel Pantoja (si esta chica cree que está donde está por méritos propios se equivoca; ni es una investigadora de primer nivel, ni escribe poemas maravillosos, ni tiene una inteligencia de tirar de espaldas; es la sobrina de una famosa y poco más). Es favorita aunque no todo el monte es orégano. Anabel Pantoja ha demostrado sufrir una inestabilidad emocional como una casa de grande, ha demostrado una tendencia a tener ataques de ira muy acusada, y sobrada de inteligencia no está. Anabel vive muy bien y en ese programa se vive muy mal. No sé yo si la capacidad de sacrificio de esta mujer es mucha o poca, pero no me voy a jugar ni un euro a favor de su victoria final. Por otra parte, ya veremos si la debacle de audiencias que sufren los programas en los que colabora no se contagia y se convierte en votos para quitar de en medio a todos aquellos que tienen que ver con Sálvame en sus distintos formatos.

Otro que viajará hasta Honduras es Kiko Matamoros. No sabemos si seguirá siendo el mismo llegada la fecha o se habrá puesto una nariz de goma espuma, unos pómulos de plástico endurecido, o una piel tersa como la lona que cubre un coche en invierno. Este es otro que se encuentra en condiciones bastante similares a las de Anabel Pantonja. Eso sí, es bastante más viejo que la sobrina de la señora Pantoja y vive muy bien desde hace muchos años. Ni sabemos la capacidad de aguante físico de Matamoros, ni si los retoques se le caerán al océano sin avisar, o si echará de menos un colchón caro a los diez minutos de llegar.

Una tal Marta Peñate es otra de las concursantes que ya se han confirmado. Esta mujer ha pasado por otros realities anteriormente: 'Gran Hermano', 'La isla de las tentaciones' y 'La casa fuerte'. Grita fuerte, le gusta crear contenidos aunque tenga que ser a costa del escándalo o de su propia dignidad. Es de esas concursantes que pueden organizar zipi zapes cada día y desquiciar a los demás. Desconozco a qué se dedica si no está en un programa de televisión. Dadas las circunstancias, creo que a la sopa boba aunque es solo una intuición. Perfil de ingeniera brillante o de investigadora en el campo de la bioquímica no tiene. Pero habrá que enterarse.

Tres lobos peligrosos, tres lobos que conocen el terreno que van a pisar y, por ello, juegan con enorme ventaja respecto al resto de participantes.

Hay más concursantes. Una cantante y el exmarido de un cantante. Ni chicha ni limoná.

Ya iremos conociendo nombres. Promete ser una edición nefasta, bochornosa y prescindible. Y esas características, aunque parezca mentira, son imprescindibles para que triunfe un programa cono este.