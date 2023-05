Supervivientes 2023: Adara Molinero traiciona a Asraf y Jonan quiere abandonar

Hoy se presenta una gala de Supervivientes 2023 de lo más jugosa.

Adara Molinero se deja ver como la estratega que es en realidad. Fría, calculadora, ventajista y traidora. Todo indica que nunca fue amiga de Asraf y que, al sentir que la fuerza del muchacho era mucha, ha decidido atacar y dejarle en la estacada.

Como usted ya sabrá, Jonan ha pedido abandonar el programa (se quedará, fijo). Pues bien, Asraf se iba a acercar a Jonan para consolarle y Adara decía ‘vamos a dejarle en paz’; Asraf se retiró y ella se abalanzó a Jonan para chupar cámara mientras lloraba queriendo parecer desconsolada. El bueno de Asraf no daba crédito. No duda en hacer todo lo necesario para sumar puntos frente a una audiencia que debería valorar estos gestos para echar de los Cayos Cochinos a esta chica que no deja de ser una ignorante pagada de sí misma que lleva viviendo del cuento unos pocos de años y que aporta lo que puede aportar un cerebro de chorlito. Inteligencia la justita, maldad a espuertas; y es que no hay tonto bueno.

Hay que recordar la gracia que hizo Adara Molinero con las pizzas. Después de pasársela a Asraf por delante de la cara y entre risas se la entregó a Alma. Un gesto feo que solo puede tenerlo alguien que cree estar por encima del bien y el mal (porque así se lo dicen sus seguidores) y que es, en realidad, la más simple de la plaza, la que necesita siempre de un resoplido para expresarse, la que no encuentra jamás una palabra adecuada para decir algo tan sencillo como ‘tengo hambre’, la que no sabría colocar en el mapa la capital de España. Adara Molinero es un veneno televisivo de mucho cuidado. He de reconocer que a mí me llegó a engañar por unos momentos, pero se me pasó con rapidez.

Los participantes de Supervivientes 2023 ya están al límite. Salvo Adara Molinero que ha estado racaneando en esfuerzos y se ha desgastado lo justo emocionalmente durante estas semanas. Ahora, es el peligro a evitar. Si yo fuera compañero de reality también querría irme corriendo.