Supervivientes 2023. ¡Exclusiva: Ginés se viste por los pies!

Ginés Corregüela es un machirulo empedernido. Asraf es un tipo sensible al que le están dando candela a más no poder en la actual edición de Supervivientes. Ginés está dando muestra de una educación más recortadita que otra cosa, de una caradura del tamaño de la Maestranza, y de un machirulismo de potencia sideral. Asraf quiere ganar el concurso y se ha juntado a Adara y sigue la estrategia que consiste en ‘que me aíslen porque las víctimas venden mucho en televisión’.

Ginés que es más cateto que un pilón, le ha dicho a Asraf lo siguiente: ‘eres un mierda, los hombres se visten por los pies, si no eres un hombre ponte bragas’. Qué bonito; qué momento tan poético; que forma de socializar tan abrumadoramente amable.

¿Qué quiere decir un hombre cuando dice que él se viste por los pies? Pues que es leal, honesto y el jefe de la tribu, que es un hombre hecho y derecho, una persona de palabra... Es decir, Ginés le dice al otro que si se pone bragas pasará al lado oscuro de la realidad (según él) y que se convertirá en una mujer (debe ser que las mujeres no son honestas, leales o las jefas de nada). He buscado entre mis libros y he encontrado la primera vez que se mencionaba esta frase en un diccionario; concretamente en el etimológico de Roque Barcia, quien en 1883 la definía así: «vestirse por los pies: frase familiar con la cual se nota la circunstancia del modo de ponerse los pantalones el hombre, en oposición a las mujeres, de las cuales se dice que se visten por la cabeza». Por cierto, además de machista esta expresión es especialmente homófoba puesto que se refiere, también, a esa hombría de la que hace gala Ginés y que le falta al que no se viste por los pies.

A Ginés se le ha olvidado que, hoy, las mujeres se visten por los pies igual que lo hacen los hombres, pero a este tocinete sólo le alcanza para ir de ligón de cuarta y para dejar en ridículo a su mujer y a su hija en un programa visto por millones de personas.

Pues ya lo saben ustedes, si son hombres no olviden vestirse por los pies y no dejen que sus esposas o hijas lo hagan; no dejen de señalar a los gais por no hacerlo; mantengan a raya a todos los que están a su alrededor recordando con esta expresión que sus valores son lo más de lo más y que el jefe de la tribu es usted. Y si no, mejor que se pongan bragas. Lo ha dicho el gran machirulo, Ginés Corregüela.