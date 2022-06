Tal día como hoy de hace cien años

Hoy se cumplen cien años del inicio del Concurso de Cante Jondo de Granada, de 1922. Hoy tendría que celebrarse en Sevilla un gran espectáculo, en la Alameda de Hércules, para rendir honores a un niño de 12 años, Manolo Caracol, que ganó uno de los premios y que compartió protagonismo con el anciano Diego Bermúdez El Tenazas, de Morón de la Frontera. Que sepamos, ni uno ni otro van a ser homenajeados en sus lugares de origen. Sevilla ha dado dos o tres genios del cante y uno de ellos ha sido Manuel Ortega Juárez, Caracol, hijo de Caracol el Viejo, como se le llamó a partir del certamen granadino al padre del fenómeno de los Ortega de Cádiz. Manuel Ortega Fernández, padre de Caracolito, hijo de José Ortega Feria El Águila, era un gitano de gracia que llegó a ser mozo de espadas de su primo hermano Joselito el Gallo. De eso vivió hasta que ocurrió la tragedia de Talavera de la Reina y se dedicó a cantar y a animar fiestas de señoritos. Pero Caracolito no tenía solo sangre de los Ortega de Cádiz, carniceros de pro, sino del mítico Planeta, la primera gran figura del cante gitano. Era tatarabuelo materno del genio de la Alameda. Además, era bisnieto de otro gran cantaor gaditano, Curro Dulce, enorme seguiriyero y hombre de gracia. También era pariente del Fillo y de su sobrino Tomás el Nitri, primera Llave del Cante. Si no llega a salir cantaor de altura, su padre lo hubiera desterrado a Siberia. Sin embargo, quien lo llevó al concurso de Granada no fue Manuel el del Bulto, su padre, que así lo llamaban también, sino el gran Chacón, el mejor y más importante cantaor de la historia. Fue porque el niño se lo pidió, abusando de la amistad con su padre. Y algo le vería el maestro jerezano al príncipe del duende de los Ortega, cuando lo llevó y vino consagrado en figura. A partir de entonces, el cante jondo, gitano, andaluz o flamenco ya no sería el mismo. Ahora que llaman “revolucionario” a cualquiera que abra la boca, Caracol sí lo fue, quizá el mayor revolucionario del cante de todos los tiempos. Su rebeldía abrió nuevos caminos para el flamenco y, con sus lagunas, su obra musical es de las más fundamentales de este arte. Lástima que Sevilla, donde nació, siga tan despistada y descastada.