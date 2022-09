Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, defiende el modelo de familia tradicional católica

Tamara Falcó asistirá al Congreso Mundial de las Familias que se celebrará en México próximamente. Este es un evento de referencia para los integrantes de los movimientos ultracatólicos de todo el mundo. Por ejemplo, Hazte Oír tendrá representación, sí, los de la bulba de las niñas y el pene de los niños, los de los autobuses naranjas recorriendo ciudades para salvar almas, esos mismos. El primer ministro húngaro Viktor Orban o el italiano Matteo Salvini (sí, el que defiende que a los inmigrantes no se les puede conceder el pan y la sal) son algunos de los políticos que han desfilado por este tipo de congresos.

Tamara Falcó será ponente y asistente. Eso dice su representante. No se sabe qué irá a contar, pero participará en un acto en el que se defiende a ultranza la familia tradicional. Tamara Falcó, sí, hija de Isabel Preysler y del Marqués de Griñón, que como todo el mundo sabe no son, exactamente, ejemplo de padres apegados a la ortodoxia matrimonial. Parece una broma que se explica sola y al instante, pero no es coña: Tamará Falcó defenderá un modelo de familia que ella ni ha olido en su vida.

La hipocresía y el doble rasero de algunos resulta insultante. Todos estos dicen estar en contra del aborto (como si los demás estuviéramos a favor de una tragedia como esa; todos somos contrarios al aborto aunque sabemos que existe y conviene legislar para, así, minimizar daños), todos estos dicen que los gais y lesbianas son enfermos y viciosos (son muy católicos y muy tocinos), todos estos presumen de lo que carecen.

Si la hija de Isabel Preysler va a dar una charla sobre lo que es una familia tradicional, cristiana y libre de pecado, yo quiero ver el vídeo para morirme de risa. De verdad.