Tamara Falcó ‘la mujer fatal’, Íñigo Onieva ‘el machacador de cabezas’ y Hugo el ‘otro’

Tamara Falcó ha resultado ser una mujer fatal, está demostrando que puede causar estragos entre sus amigos y que les lleva al límite un día sí y al otro también. Tamara Falcó es una cristianita que maneja sus crisis amorosas... con más amor porque para eso va a misa cada domingo y reza el Rosario cada tarde con las amiguis.

Hugo Arévalo fue amigo de Ínigo Onieva, de hecho, Ínigo ofreció ser padrino a Hugo del primer hijo que tuviera con Tamará Falcó (todavía eran pareja y se querían y querían formar una familia porque para eso se acuesta uno con otro y no por vicio). Ahora, Hugo parece ser que es el nuevo novio de Tamara Falcó, la mujer fatal de moda en España. Y el despechado Íñigo (es la primera vez que conozco a un despechado que ha puesto los cuernos a su pareja) le ha puesto a caer de un burro a través de redes sociales. Veamos qué cosas le ha dicho (es un extracto de los mensajes que le ha dedicado Íñigo en un grupo de Whatsapp):

“Eres una sucia rata. Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres pero tú encima te has declarado y has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos y para coronarte, lo has hecho solo un mes después de dejarlo”.

(Claro que sí, hay que sacar a relucir el ‘código de hombres’ para sacudir al que se atreve a tocar a la ex novia... ¿Qué código de hombres? ¿En ese código no se estipula nada sobre no poner los cuernos a la pareja?).

“No es que solamente no seas hombre, sino que eres un mierda de ser. Tras haberte acogido en mi relación incluyéndote en todos nuestros viajes y planes, vas y te atreves a hacer semejante traición y te aprovechas de una mujer vulnerable”.

(Bien Íñigo, hay que recordar siempre que las mujeres son vulnerables y que sin estar al amparo del novio se convierten en seres inútiles a los que cualquiera puede dañar... ¿Machismo puro? Sí, del genuino).

“Ahora ya es ‘vox populi’, pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, si no habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar. Una tras otra”.

(Anda, mira, lo mismo que pensaba Tamara cuando le pusiste los leños, Íñigo... pero ella, mucho más lista, no lo dejó dicho por escrito. Es lo que tiene el exceso de testosterona).

“Das asco, pero sobre todo pena. Eres un nuevo rico, trepa social, interesado, tóxico y nocivo, inseguro y acomplejado que se coge berrinches cada vez que no es incluido en un plan y siempre hablando mal de todo el mundo a sus espaldas e incluso filtrando a la prensa, que había información que solo tenías tú, tipo Casa de Campo. Todos sabíamos que tú eras el topo y ahora eres la rata”.

(Ahí, ahí, Íñigo; recordando que la clase social es la clase social y que el que no pertenece a la más alta de ellas termina mal porque no sabe comportarse).

Pues nada, Ínigo es machista, agresivo, clasista y rabioso. Pone los cuernos a la novia porque piensa que es suya, de su propiedad, y que nadie se atreverá a nada con ella. Pero, Tamara Falcó le ha salido rana y se ha convertido en mujer fatal. Y Hugo va camino de convertirse en colaborador de cualquier programa de tele basura y forrarse de pasta.

Todo en orden.