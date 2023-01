Tamara Falcó ya se ajunta con Iñigo ‘el juergas’

Según afirmó ella misma, Tamara Falcó pidió a la Virgen María que si Iñigo Onieva no era el hombre de su vida y su amor definitivo, se lo quitará de en medio. La Virgen María, solo ella sabe las razones por las que lo hizo, se cargó a Onieva de la noche a la mañana. Pero, rectificar es de sabios y, suponemos, la Virgen María ha vuelto a poner al bueno de Iñigo en el camino de la pía Tamara. Tal vez la joven pidió a la Virgen que si se le iba a pasar el arroz le pusiera de nuevo al juergas cerca, que lo mismo da en situación de emergencia.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva vuelven a ser pareja, ya son amiguitos y se quieren mucho, mucho, mucho. Total, un beso se le escapa a cualquiera aunque sea en el metaverso; total, una se acerca a un amigo de tu ex sin maldad. La pareja vuelve a ser noticia dado el nivel incalculable de amor. Volverán a serlo dado el nivel de lo que sea. En realidad, ella es noticia por su nivel de maldad o de, al menos, intromisión (supongamos que lo cuentan en alguna revista es cierto y ha sido la causante de la ruptura de la señora Preysler y don Mario Vargas Llosa). Pero eso no cuenta si hablamos de amor entre un hombre y una mujer, amor puro y casto, por supuesto. Ella es buena, buenísima.

Si algo es seguro en todo este embrollo es que la joven Falcó (es joven, no levante usted la ceja) sabe manejar los tiempos y el potencial de la prensa y las redes sociales. Está consiguiendo lo nunca visto; es decir, Tamara Falcó ha logrado que alguien que no sabe hacer la o con un canuto y que dice barbaridad tras barbaridad en nombre de una fe bastante dudosa sea portada de revistas y motivo de charlas en las sobremesas, en las tascas y en la Internet. No se puede lograr más con menos.

Actualmente, ser una meapilas con pasta es suficiente para ganar dinero a espuertas, ser una cristianita de salón que no ha pisado una chabola en su vida para cambiar los pañales a una viejita muerta de frío es suficiente para parecer un alma cándida y bondadosa, ser una pija inculta razón para ser amada por todos los pijos anónimos. Y eso es lo que dibuja una sociedad condenada a la desaparición. Estamos en plena decadencia y Tamara Falcó (ahora, también, el juergas) es nuestra imagen de marca.