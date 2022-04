¿Tan malo es forrarse de dinero?

Dijo Feijoo en su momento que el gobierno español se estaba forrando con los impuestos a la gasolina y al gas, esos que se niega a rebajar o a quitar, echando mano de subvenciones que aumentan el gasto público y de paso intentan captar clientela como la que el PSOE capturó en casi 40 años de gobierno en Andalucía. Realmente las subvenciones son de pitiminí. Dijo hace días en el informativo de las seis de la mañana Pedro Blanco en la SER que hay que ver la cantidad de gente que se habrá forrado con esto de las mascarillas en 2020, cuando no teníamos nada y había que comprar urgentemente. Eso lo comentó el señor Blanco tratando sobre los que supuestamente se han forrado ejerciendo de intermediarios para el ayuntamiento de Madrid en aquellos entonces. Claro, no lo iba a comentar informando sobre las denuncias que ha presentado Ayuso contra el PSOE por lo mismo porque en ese caso al señor Blanco lo podían poner verde desde las alturas de la SER y acabar en el ostracismo.

Es evidente que el señor Feijoo hablaba para sus votantes con eso de que el gobierno se forra porque el gobierno no se forra, busca tener dinero para otras cuestiones, otro tema es que la estrategia sea adecuada o no. Y no es el gobierno quien se forra sino el Estado, a costa de empobrecer al contribuyente, pero es el Estado, sí. Está bien que el Estado se forre, lo que ya me parece inadecuado es que sea menguando los poderes adquisitivos y de ahorro del personal para luego dar unas subvenciones que ni siquiera cubren lo gastado. Y lo de bajar impuestos está muy chulo, sin embargo, lo que yo he visto es que esta política -llamada neoliberal- ha originado enormes desequilibrios porque hay quien no reinvierte sus beneficios sino que acaba forrándose y las distancias sociales aumentan mucho.

Todos los días hay un ciudadano de a pie que se forra de manera amoral y anti-ética con ese sistema legal -opio del pueblo- al que llaman sorteos varios, de todo tipo: nacionales y europeos. Será muy legal pero que a alguien le endosen unos millones de euros por llevar el número que el azar escoge es una enorme injusticia, el dinero se gana con el sudor de la frente, la capacidad, el esfuerzo. Los sorteos no son más que ideología de mercado, adoctrinamiento, estímulo a la ganancia fácil y al consumo, es decir, meterte en el sistema del poderoso caballero es don Dinero. No suelo jugar a nada pero desde luego si me tocara por casualidad lo agarraría porque como estas críticas no sirven para nada y aquí eso de abandona todo cuanto tienes y sígueme es una cosa para rezar y luego se acabó el cuento, no voy a ser yo un gilipollas de nuevo, ya lo fui pidiendo un crédito hipotecario en época de abusos bancarios, cuando tasaban por encima de lo real las viviendas y todos como borregos solicitábamos créditos hipotecarios a pagar cuando las ranas críen pelo, ya me dejé engañar entonces y una y no más, santo Tomás. Si algún día compro un número y me toca, tomo el dinero, pago a Hacienda, y corro a liquidar la hipoteca.

Los bancos se forraron y se forran. Nos deben 60.000 millones de cuando se los dimos -sin referéndum- para que no quebraran con la crisis que ellos mismos originaron el 2007-2008. Seamos realistas, aquí la meta es forrarse y de paso hacer alguna obra de caridad con los afectados por guerras y por la filosofía del dinero que deja a muchos en la cuneta. Nuestros multimillonarios lo que deben hacer es forrarse para que no se los traguen otros de fuera y puedan dedicar una parte del forramiento a crear puestos de trabajo, forrémonos todos con arte y con grasia y que no nos trinque la Justicia, forrémonos con elegancia y con legalidad que esta es la sociedad del ande yo caliente de maravedíes y ríase la gente, forrarse es un signo de progreso y de listeza, aproveche la oportunidad y que salga el sol por Antequera.