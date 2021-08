Tanta muerte inútil

Ahora ese atentado en Afganistán contra gente que de todas formas se iba a ir de aquel infierno de retrasados históricos. Entre los asesinados más de una docena de soldados estadounidenses que servían intereses ignorados por ellos mismos. Es terrible la muerte y más terrible cuando llega de forma prematura e inútil.

La edad me está volviendo más sensible cada día, más humano, como suele decirse de forma equivocada por superficial. No es bueno en un mundo como el actual ser tan sensible, creo que nos ponemos así por pena hacia nosotros mismos. ¿Por quién doblan las campanas? Doblan por ti. Cuando decimos ese verso tan repetido de Rubén Darío: “Juventud, divino tesoro”, no añadimos lo que es aún más real: “Juventud, divino tesoro, / ¡ya te vas para no volver! / Cuando quiero llorar, no lloro/ y a veces lloro sin querer”.

Es lo que sucede con los años, que lloras sin querer cuando no se debe llorar. Hemos conmemorado un día para no olvidar las conductas de Hitler y Stalin y tenemos otro día para recordar los muertos y efectos de las bombas contra Hiroshima y Nagasaki, hay de todo, sólo falta el día de alabanza a la casa endosada o adosada, como quieran. Las muertes causadas por las bombas y por Hitler y Stalin son también actos humanos. No, son actos bárbaros, dirán algunos. Ah, y los que llamábamos bárbaros, ¿qué eran? ¿Extraterrestres? No, eran humanos despreciados por la cultura grecolatina pero que defendían sus vidas y las de los suyos y que al final destrozaron el imperio romano de Occidente. Todos los santos y todos los dictadores eran humanos, decir que hay que ser más humanos sé lo que significa: un deseo, una emoción que se anhela desde que somos humanos.

Cuántas muertes inútiles desde entonces, incluso las de la Edad Antigua, Media, Moderna y parte de la Contemporánea pueden tener alguna explicación analizadas fríamente y en su contexto, pero ahora, además de en Afganistán, estoy pensando en dos colectivos de actualidad: las víctimas mortales de ETA y el centenar de militares españoles muertos en Afganistán.

Cuántos familiares de las 855 personas asesinadas por ETA siguen ahí, sin recuperarse y aguantando la vergonzosa coyuntura política de alianzas de la que se autodenomina izquierda ante la vergüenza de quienes nos sentimos en su día honrados de militar en la izquierda porque perseguíamos mejorar un poquito el mundo. Una pandilla de exaltados contra un Estado apoyado desde fuera una vez que Francia se convenció de que no eran refugiados políticos vascos y destruyó lo que durante mucho tiempo se consideró el paraíso etarra, ahí en tierras francesas. Tal vez los etarras pensaban que se iba a repetir el fenómeno argelino. Paradójicamente, y aunque en este caso no hay delitos de sangre, en Europa se les ha dado también cobijo a esos independentistas catalanes cuyo fin era el mismo que el de ETA: romper lo que hasta ahora consideramos España.

Y los cien militares muertos en Afganistán. Ya sabemos que no pocos de los entendidos en estos menesteres y fuentes personales mías se han preguntado qué narices se nos había perdido a nosotros allí. Alemania tenía intereses, por supuesto EEUU: el litio, por ejemplo, para fabricarnos móviles o baterías de coches eléctricos. Nosotros estábamos allí para que nos vieran los señores de la guerra estadounidenses y por si sacábamos alguna migaja. ¿Cien muertos para eso? ¿Implantar la democracia en una sociedad tribal que no sabe ni lo que fue el Renacimiento ni la Ilustración? Muertes inútiles, carne de cañón han sido nuestros soldados y cuadros militares. No se puede enseñar a combatir en nombre de la democracia a personas que aún no han salido de la Edad Media y esto hay que asumirlo. Los vivos que esperaban sacar rentabilidad se retiran y al bollo, ya volverán a la carga.

Los muertos, al hoyo, y los olvidaremos como hemos olvidado a tantos millones de muertos de todos los tiempos, ayer mismo los mataron y hoy hemos empezado a olvidarlos. En el olvido los muertos, en el llanto y el recuerdo sus seres queridos. Todo es humano, demasiado humano. Pero, “qué solos se quedan los muertos”.