Tanto vendes, tanto vales

Call me Ihsmael (llamadme Ismael). Es la primera frase de la novela de Herman Melville Moby Dick, que presenta al narrador en la historia de dar caza por parte del Capitán Ahab y su tripulación a tan monstruoso cetáceo. A mí llamadme Sara. En este caso la ballena blanca a la que persigo sin tregua son objetivos económicos mensuales. Dirijo una clínica médico estética de una cadena de clínicas privadas que pretende encontrar el equilibrio entre hacer números, como toda empresa, a la vez que dar calidad en sus servicios, o al menos lo intento yo. Nunca pensé acabar aquí cuando estudiaba en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, pero si no me adapto al medio soy mujer muerta, y morir es bastante triste.

Hace poco, una de las chicas de la clínica- pues somos un equipo compuesto sólo por mujeres- se encontraba llorando por las esquinas amargamente porque tenía un contrato temporal y no conseguía vender tratamientos nuevos, entonces temía que no la renovaran cuando su periodo de prueba expirase. Parte de mi trabajo pasa por gestionar esas crisis en mi equipo, y muchas otras, y sacar de ellas un lobo de Wall Street que se supone que llevan dentro. El lobo estoy segura de que lo llevan, todos lo llevamos, pero de donde provenga el cánido ya es más complejo. Su impotencia se basaba principalmente en el hecho de que ella consideraba que hacía muy bien los tratamientos y trataba muy bien a la gente, y no podía creer que su permanencia en la empresa se basara únicamente en su cifra de ventas mensuales. “Ay amiga”, pensé yo, “empieza la fiesta”, pues es muy típico pasar por esa fase cuando se empieza en el mundo de toda una ciencia como lo es el marketing hoy día. Pero la cosa va más allá: creo que todos deberíamos asumir como punto de partida que somos números, pero esta vez en todos los sentidos -ya me decía mi profesor de matemáticas en la secundaria que el mundo son matemáticas, y yo en plena pubertad lo tomaba por loco porque no veía los números físicos por ningún lado- y creo que así nos iría mucho mejor, o al menos, no sufriríamos tanto.

Extrapolando toda esta situación al mundo que nos rodea, todos deberíamos partir de esa base y llamar a las cosas por su nombre. Yo sufro muchísimo menos desde que asumí que era un número: en mi empresa, en mis gustos o en mis inclinaciones políticas, o para qué están si no las llamadas “cookies” si no es para medir a qué segmento le sumo o le resto. Conocer nuestras limitaciones y observar lo que representamos en el medio nos hará mucho más fácil la tarea a la hora de adaptarnos a él. Nuestra misión en el mundo no pasa simplemente por vivir -quizá sí en los primeros años de nuestra existencia- sino por sobrevivir en un medio y una realidad que se llama mercado y que nos otorga una valía en función de lo que somos capaces de generar o consumir.

Entiendo la crisis que sufrió mi compañera, yo también la he pasado y eso me da herramientas para empatizar fácilmente con ella, pero a día de hoy ya no forma parte de la compañía, y todo porque no soportó la idea de tener que asumir que su labor diaria en gran medida era crear una necesidad en la persona que tenía enfrente para que comprase un tratamiento nuevo, el cual puede financiar en cómodas cuotas de 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses (esta retahíla me sale natural y todo). Quizá ahora ella haya conseguido quitarse un peso de encima porque no me tiene detrás presionándola, pero tarde o temprano tendrá que enfrentarse de nuevo a la ballena blanca, y lo cierto es que me da cierta tristeza puesto que considero que no todos los capitanes Ahab que encontrará en el sector la comprenderán y tratarán de enseñarla e implicarse como yo lo hice con ella. Donde manda patrón no manda marinero, aunque yo creo que si me hubieran dado un poco más de tiempo lo habríamos conseguido juntas. Ese es otro factor, el tiempo siempre juega en nuestra contra.

A pesar de que todos en algún momento, seamos conscientes o no, nos hayamos visto con el arpón en la mano buscando cazar a nuestra propia Moby Dick, siempre se puede encontrar la forma de disfrutar del vaivén del barco, y mientras antes entendamos que estamos sobre la cubierta de una nave llamada mercado, antes empezaremos a hacerlo o a asumir que hay que poner medios para tratar de hacerlo. El mercado siempre te va a buscar si no lo buscas tú primero, porque si Mahoma no va a la montaña, es la montaña la que va a Mahoma, así que mi consejo para los que me rodean, trabajen conmigo o no, es siempre que enfrenten la realidad, y, una vez que lo hagan, busquen relajarse en la medida de lo posible y encuentren la forma de hallar el placer. Yo, de momento, y en cierta medida, lo he conseguido.

