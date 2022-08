Os animo, sufridores míos, a tomar el rábano por las hojas y, al mismo tiempo, a que nos hagáis más humanista el futuro. A pesar de todo, la existencia es apasionante y es lo único que tenemos con seguridad. Mi querido Friedrich Nietzsche, que en el infierno esté, un hombre que pasó una vida atormentada por motivos de salud y por la marginalidad en la que intentaron hundirle bastantes de sus colegas filósofos, sin lograrlo, escribió un poema sobre la vida, sobre la existencia. Dice ese poema:

Te amo, vida enigmática.

Como se ama a un amigo.

Que me des alegría o dolor.

Que me des dicha o sufrimiento.

¡Te abrazo con todas mis fuerzas!

Que me devoren tus llamas.

En el fragor del combate permite

Que sondee más alto tu misterio.

¡Ser: pensar durante milenios!

Abrázame en tus brazos.

Si no puedes ofrecerme más dicha

pues, dame tus sentimientos.