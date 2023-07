Te presento a tu «VACA»

«¡Pero si no soy granjero! ¡Qué pasa aquí, que no me entero!» podrías pensar, y es que a esta «VACA« tan singular, en un establo, no la vas a encontrar...

Decía Publio Sirio que «nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta» y si haces honor a esta máxima romana, sentirás que tu singular «VACA« siempre gana. Resulta vital, para tu progreso personal y empresarial, que sepas y disfrutes ordeñando la «VACA« porque quien VAlora sus CApacidades demuestra tener un profundo conocimiento de sus bondades (por tanto, estará capacitado para reconocer la de los demás), se apoyará en ellas para superar adversidades y el crecimiento profesional y humano le dirá: «¡Felicidades!» porque de su mano vendrán las más altas rentabilidades (tangibles e intangibles), dejando la puerta abierta a un mundo de posibilidades...

Quien ordeña la «VACA«, ¡no tendrá miedo a la «PACA«! a la PAradoja del CAmbio, la que hace que cuando crees estar más seguro –porque has elegido no hacer nada ante el cambio- más cerca del peligro te encuentres y cuando te sientes más en peligro -porque has empezado a hacer las cosas de una forma diferente- estés más seguro; si VAloras tus CApacidades, no te dará miedo moverte y empezar a hacer las cosas de modo diferente, a salirte de la nube de puntos porque sabrás que el valor (y el valorar), lo creativo, lo especial y el éxito, ¡van juntos! y todos querrán entonar el: «¡Yo me apunto!», al ver lo lustrosa que está la «VACA« ¡se inspiran! y cada cual lo mejor de sí saca, pues cuando el buen ejemplo cunde... ¡se disipan las incertidumbres y el mejor de los ánimos se infunde!

Cuando la «VACA« ordeñas, una potente lección enseñas: conócete a ti mismo y disfruta del proceso, ¡el avance empresarial se nutre del valor diferencial!, cuando ese valor (que cada uno de nosotros tenemos) no ha sido decubierto, ante cualquier problema se sentirá la necesidad de decir: «¡a cubierto!», en lugar de ir proactivamente a resolverlo, porque cuando uno se desconoce y, por tanto, no VAlora sus CApacidades, se carecen de herramientas y de ideas que te ayuden a que las circunstancias, positivamente, leas y propicien, finalmente, que «la luz al final del túnel» veas.

El ordeño diario de la «VACA« es el genuino transformador de perspectivas, permitiendo convertir el «¡qué cosa más fea!» en «¡que cosa más crea!», pues quien VAlora sus CApacidades ¡cuenta con ingenio a raudales! y acostumbra a cambiar las gafas de la adversidad por las de la oportunidad.

Afirmaba Jean de la Bruyere que «en el mundo hay sólo dos maneras de triunfar: por la propia capacidad o por la ineptitud ajena«, la primera forma (la propia capacidad) es la más noble y satisfactoria porque basar los éxitos en «la ineptitud ajena»... no hará que brille mucho tu trayectoria; para que continúe girando la noria de tu progreso ¡hazte un buen queso con la leche de tu «VACA«!

Quien VAlora sus CApacidades cuenta con ingentes dósis de confianza y transmite esa seguridad a todos los ámbitos de su vida así como a todos aquellos que le conocen, no tiene la necesidad de preguntar: «¿Lo he hecho bien?» porque interiormente sabe que estuvo de 10 (si bien siempre agradecerá un reconocimiento, pero no basa en éste su crecimiento); quien ordeña su «VACA« no genera dudas porque, quienes le conocen, saben que, ante los problemas, ¡su carácter de superación no se muda! sino que hace que las expectativas en los resultados suban; quien ordeña su «VACA« a diario es porque basa su comportamiento en un ideario, es decir, se trata de una persona de principios y por más que los problemas aprieten no los somete al albur de las circunstancias porque gracias a ellos sabe quién es, los valores son las praderas donde se alimenta la «VACA« y mientras siga pastando en ellas, ¡nunca se quedará flaca!; quien sabe VAlorar sus CApacidades genera tanto buenos negocios como amistades porque tiene plena conciencia de la importancia de tener en cuenta las bondades (propias y ajenas) ¡sólo así se construyen proyectos que verdaderamente merezcan la pena! pues se genera compromiso, agradecimiento ¡es lo que sienten las personas cuando saben ver su talento! Todos tenemos algo que aportar, ¡empieza ya a ordeñar tu «VACA« para poderlo disfrutar!