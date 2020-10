Te quiero (I). 15 años de matrimonio igualitario en España

No fue nada fácil ni aquí ni en muchos países el reconocer este y muchos otros derechos y llegar a la igualdad que hoy existe, aunque no hay que bajar la guardia” en palabras de sus organizadores -y en concreto del comisario de la muestra PABLO PEINADO CÉSPEDES- quien baraja estos días la posibilidad de abrir al fin un Museo que recorra la Historia, acontecimientos e imágenes más representativas que forman parte de su Colección y de las nuevas obras que se vayan sumando a esta iniciativa.

De manera que puede decirse que desde prácticamente el mismo día 30 de junio de 2005 en que se aprueba la Ley para que los matrimonios igualitarios pudieran realizarse, comenzó a crearse La Asociación “Visible”, destinada a formar una Colección de Arte LGTBIQ+ que es al día de hoy una de las mayores del mundo, si no exactamente la mayor, ya que en la actualidad cuenta con más de 2.000 obras –donadas muchas de ellas por los propios artistas- y un Archivo Documental que reúne unos 25.000 objetos.

La expo es una macro-colectiva que ha debido ser una difícil selección de todas las obras que alberga la gran Colección de la Asociación Visible, y como las veces que he tenido ocasión de participar –sea en una de características LGTBI+, de hetero, o de fitty fifty tyfty, y me han dejado al margen de la relación de los que se citan, y no me parece justo porque tod@s han hecho en este caso el mismo esfuerzo, mencionaré a todos los artistas sin dejar de mencionar a ninguno.