Cerrado el domingo de laetare con el Cristo de la Salud de San Bernardo entronizado sobre las soberbias andas que tallas José Gil en 1925 entramos en el sprint final de una cuaresma que si bien se presentaba algo confusa, la vorágine de la acción de los días ha sabido engullir, que no paliar, el tormento de las cofradías que no han resuelto sus conflictos de encuadre en la jornada o las diatribas reportadas desde la reordenación de horarios e itinerarios.

Resuelto el Cabildo de Toma de Horas sin mayor nota de color que el marrón que se come el Buen Fin, los escenarios de negociaciones queda claro que ni se producen ni se producirán jamás en la Capilla Real. Nadie va a tumbar el peso de la Junta Superior al que siempre va a respaldar el Vicario, lo que no tapa las heridas sangrantes que han dejado las banderillas clavadas por algunas hermandades, los capotazos dados por algunos delegados de día y la puntilla que le van a dar a algún que otro aspirante a tomar la vara dorada por su desaforado deseo de ser, estar y figurar, habiendo roto el respeto de los tiempos, cuando ni tan siquiera se han cumplido dos tercios de mandato de la actual junta de gobierno.

Triana, Cigarreras y Rosario.

La santísima trinidad de las cornetas y tambores han esperado al cuarto sábado de cuaresma para presentar los estrenos de cara a 2023

Manuel Alejandro (Kini), Julio Vera, y Fran Ortiz, han firmado las nuevas partituras de la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Sobre el papel, la más atractiva a juicio de quien esto firma, es Salud y Esperanza. Tiene un poquito de macarenismo en los compases iniciales y un mucho de trianería en el desarrollo de la obra. Podrá estar feliz Fran Narbona, sus compañeros sanitarios y mucha gratificación para los que sienten el poder de La Esperanza. Y nombrando a Fran, en este caso Ortiz, buena la temporada suya donde no sólo ha dejado su música entre otras a Pasión de Linares sino que con “El compás del barro” un trocito del “Oficio noble y bizarro, de entre todos el primero, pues en el oficio del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro” nos deja caer una lagrimilla recordando que de sangre alfarera nace (nuestra) la devoción de Pureza.

Gándara lo ha vuelto a hacer, lo que no es noticia. En los Terceros, con lleno hasta el cuarto, la banda de Las Cigarreras estrenó ‘Gath Shemânîm’ ( imposible no usar control + control v). Ni autor ni banda paran, no se estancan. Evolución. El autor le saca partido a su capacidad creativa y la banda a la interpretativa.