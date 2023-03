Tener 550 hermanos o la moral arrasada

Jonathan M. es el nombre de un donante de semen al que se le ha ido la cosa de las manos. Se le atribuyen, nada más y nada menos, 550 hijos (pueden ser muchos más). La fundación holandesa Donorkind le ha demandado en Países Bajos y es que esta entidad se dedica, entre otras cosas, a poner en contacto a personas que han nacido mediante donación de semen y quieren conocer a sus hermanos. Claro, al ir mirando vínculos se encontraron con que Jonathan M. había donado a todo donar en Países Bajos, a través de Internet a nivel internacional incluida España. De momento, habrá un juicio rápido para que el juez decida si toma las medidas cautelares que pide la fundación y para que el reguero de hijos de esta alhaja deje de crecer.

En Países Bajos está permitido tener hasta 25 hijos; en España el máximo es 6. Por tanto, este sujeto está infringiendo claramente la conducta moral universal y la norma jurídica de un buen número de países. Resulta escandaloso que este tipo de individuos puedan hacer estas cosas y que, además, se lo paguen. Resulta escandaloso que alguien pueda donar de forma ‘clandestina’ o utilizando caminos inadecuados sabiendo que se pueden producir incestos indeseados y no conocidos por las personas (Países Bajos es un país pequeño y cabe la posibilidad de encontrar personas nacidas gracias a la donación de la misma persona; en una ciudad de 100.000 habitantes no parece disparatado que eso ocurra habiendo, por ejemplo, 200 hermanos). Y resulta inmoral y terrible donar esperma sin control puesto que el trauma que puede generar saber que tienes 549 hermanos puede ser demoledor. Piensen ustedes qué sentirían si les dijeran que tienen un hermano (1) desconocido hasta ese momento. Ahora, imaginen que la cifra llega a 549. Tremendo.

Está claro que un pirado como este Jonathan M. no deja de ser una anécdota. Si hubiera más casos y se fueran descubriendo la cosa sería distinta, pero los controles que se ejercen (por ejemplo, en España son muy fuertes) deberían impedir estos desmanes. El debate se encuentra en otro lugar: ¿está bien que el ser humano juegue a ser Dios desde hace tanto tiempo? ¿No es destrozar las leyes naturales que podamos traer al mundo bebés como si fueran piruletas de sabores? El hecho de pagar por el semen donado ¿en qué convierte todo el proceso? Creo yo que deberíamos venir al mundo sólo de forma natural, sin manipulaciones del propio ser humano (no me refiero a la ayuda en el parto o a la atención ginecológica, hablo de inseminaciones y, dicho esto, he de reconocer que me parece muy bien que de forma controlada y ética los niños lleguen a través de la vía que sea aunque conviene hacerse preguntas); creo yo que deberíamos morir sólo en el momento que toca sin manipulaciones del propio ser humano (ya sé que el problema de la eutanasia y del suicidio es mucho más complejo y soy el primero en entender y aceptar que son una alternativa que la persona adopta de forma voluntaria y, por eso, aclaro que me refiero a manipulaciones como formas de alargar la vida de forma absurda y antinatural).

Creo que las sociedades actuales están perdiendo lo fundamental que no es otra cosa que reflexionar sobre lo que somos, lo que venimos a hacer a este mundo o lo que pintamos en el universo. Hemos dejado de pensar, de poner límites, de tener los pies en contacto con la Tierra, de ser personas. Y eso no puede ser. Jonathan M. es una anécdota que sirve para ilustrar una verdad que afecta a toda la Humanidad y nos deshace por momentos. Nos estamos convirtiendo en seres vacíos que sólo se preocupan por lo material y poco más.