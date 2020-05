Tengo amigos fachas y gais

No es difícil escuchar en una conversación, justo antes de que uno de los participantes comience a decir barbaridades sobre el colectivo LGTBI, frases afirmando que entre las amistades de uno se encuentra un altísimo número de gais, lesbianas, transexuales o cualquier colectivo al que va a zurrar de lo lindo. Personalmente, si escucho eso de ‘a ver, que yo tengo amigos gais’ me pongo a temblar. Y, por supuesto, comienzo a tener claro que mi interlocutor es un homófobo de los convencidos.

Se puede aplicar esto mismo en el caso de los fachas. ¿Alguien sabe lo que es un facha? ¿Los que votan al PP? ¿Los que votan a Vox? ¿Los que votan a C’s? ¿Los que votan al PSOE? ¿Los que votan a Podemos? No cambia mucho. Hasta hace poco los que ahora votan Vox eran los que elegían a los candidatos del PP. Algunos incluso votaban PSOE. Podemos está en el Gobierno de España con el PSOE. De la manita, como los novios. Que nadie crea que hay tanta diferencia entre unos y otros. Por tanto, decir con exactitud qué es un facha y quién lo es, no es fácil.

La homofobia está muy extendida. Es una lacra vergonzante que llevamos a cuestas sin inmutarnos; es una de esas cosas que se normalizó en su momento y que parece imposible que se pueda corregir.

No sé si existe una palabra con la que podamos referirnos al odio por alguien que no piensa como uno mismo. La misantropía no es eso, la misantropía es la aversión a los seres humanos. No sirve. En cualquier caso, es algo que se está imponiendo de una forma peligrosa. El enfrentamiento en las redes es constante y durísima; hablar de política en la mesa de casa es una actividad de alto riesgo; y confesar qué piensas o a quién votas en las empresas es una apuesta complicada que te puede costar caro. En los medios de comunicación, algunos columnistas parecen haber perdido la cabeza y dicen lo primero que se les ocurre. Y la coletilla ‘yo tengo amigos fachas o rojos o perroflautas o okupas...’, en las conversaciones se está convirtiendo en un clásico.

No deberíamos criticar a los que piensan de forma distinta. No deberíamos despreciar a nadie por sus ideas o su condición sexual. Pensaba yo que el confinamiento nos iba a servir para reflexionar, para reforzar lo buenos que tenemos, pero me temo que no hemos cambiado nada de nada. Seguimos divididos entre gais y heteros, entre fachas y rojos, entre moros y cristianos. No aprendemos y es una pena.