Teoría del Huevo: votar lo que digan

Vamos a ver, oh, señores del Olimpo, ¿qué desean ustedes que vote el pueblo? Huevo duro o huevo pasado por agua. Pues ya está, no se hable más, votaremos lo que vuesas mercedes anhelen y aquí paz y después gloria. Eso sí, no nos vengan con las milongas de que la soberanía reside en el pueblo. La soberanía reside en los cataplines de ustedes porque ustedes hacen con los pueblos y las naciones lo que les sale de sus partes bajas que es uno de los motivos por los que menda no vota desde hace no sé ya cuántas legislaturas.

Concreto mi Teoría del Huevo que esbocé en mi libro Periodismo de investigación y pseudoperiodismo, publicado en el año 2000 después de Cristo. La cultura política occidental está pensada de antemano para que el votante actúe siempre sobre la base del huevo, esto es, de dos partidos que respeten el sistema bastante a rajatabla y lleven a cabo una representación teatral a la que llaman democracia. Un partido es el huevo duro o conservador, éste ejerce de derecha; el otro es el huevo pasado por agua o liberal-socialdemócrata conservador, en España sería el PSOE de Felipe González, no el de ZP ni Sánchez. El agua por la que pasa este último tipo de huevo es el de la bendición del sistema mercantil. Bueno, vale, impuestos arriba, impuestos abajo, feminismo de oídas, hasta el orgullo gay, está bien, eso no altera apenas el orden ancestral establecido, está en el guion del sistema, incluso lo consolida, ellos conceden que existan tales factores que no alteran el producto.

Pero he aquí que el montaje se ha venido abajo en gran medida debido a sus propios errores y a que en realidad no había dos partidos sino sólo uno: el Partido de Huevo (PdH). Brotaron pues corrientes externas que preferían freír al huevo o hacer una tortilla, lo cual exigía romper los huevos. Oh, eso son ya palabras mayores. De manera que, si el pueblo soberano de Grecia votó para que su gobierno se enfrentara a la troika comunitaria, eso ni hablar. De manera que, si los pueblos soberanos de Hungría y Polonia votan lo que no deben, se les castiga negándoles dinero de la UE para hacer frente a los efectos de la pandemia o se le colocan trabas para soltar subvenciones que a otros países que siguen la Teoría del Huevo no se les exigen.

Y ahora, si el pueblo soberano de Castilla-León mete en su gobierno a políticos que no pasan por la Teoría del Huevo, resulta que me dicen los medios de ustedes, los fundadores del PdH, apoyados por el monaguillo Casado, que ya no somos del agrado de Francia y de Alemania, los dos países a cuyas imágenes y semejanzas se ha construido la UE, sobre todo en el caso alemán. En realidad, ya lo habían dicho ambos y lo siguen diciendo con la presencia de Podemos en el ejecutivo español al tiempo que miman al separatismo catalán y Francia fue paraíso etarra muchos años.

Bueno, ya sabemos con quién nos estamos jugando los cuartos. ¿A que no se atreven a poner por escrito la Teoría del Huevo con lenguaje fino? “Los ciudadanos y ciudadanas de la UE deberán votar obligatoriamente huevo duro o huevo pasado por agua. El resto de los votos serán considerados nulos por subversivos”. Menudo club éste de la UE y menudo otro club, su réplica en USA. Observo que millones de socios se están hartando de su retórica y de sus sofismas a este y al otro lado del océano Atlántico, en América del Norte, Central y del Sur. Ustedes verán lo que hacen con el huevo que no es el de Colón, precisamente.