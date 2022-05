Teresa Lafita y Rosa Conde: la sororidad olvidada

“Vives mientras te recuerden”. Es un dicho que leí hace muchos años, procedente de la filosofía oriental. Parece atractivo, sin embargo, a mí no me convence, creo que puede ser contestado con aquello de “el que no se consuela es porque no quiere”. Morir es un desastre y lo que se persigue es no morir, como por ahora no es posible, buenas son filosofías. No sé si Teresa Latita estará o no de acuerdo conmigo, eso no tiene importancia ahora, el caso es que ha llevado a cabo un pequeño gran detalle: acordarse de una amiga que además es artista, como la propia Teresa que, por cierto, tiene una pluma la señora Lafita que es un lujo para cualquier publicación que pueda contar con sus comentarios y sus críticas sobre el mundo del arte sevillano y universal.

Su amiga se llama Rosa Conde, y no digo se llamaba porque quien extrae una notable creación de la nada es una persona cuyo nombre, en efecto, nunca puede morir. Su obra habla por ella con esa elocuencia que atesora el silencio, con esos sonidos del silencio que tanto transmiten. En el Antiquarium de Sevilla tienen ustedes a las voces de Rosa y Teresa unidas en forma de arte. Afirma Teresa: “Escogí a Rosa Conde Hernández (Sevilla 1942-1999) por muchos motivos. El principal porque a lo largo de su corta vida, luchó denodadamente por llegar a ser profesora de Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la que fue alumna, y por ser una gran pintora a la que el tiempo no le dejó consagrarse. También, porque supo compatibilizar su vida familiar de esposa de médico -como a veces se definía entre risas refiriéndose a sí misma- y madre de cinco hijos, con el esfuerzo que supone afrontar los retos que una decisión como la de ser artista plástica implica, no sólo en la Facultad, sino sobre todo a la salida de esta cuando la Tesina y la Tesis, la participación y la celebración de sus exposiciones, las pruebas de acceso a su puesto docente y todo lo que esto requiere, suponía un gran esfuerzo para atender a las fotos que ilustrarían sus Catálogos, la colocación de sus lienzos y papeles en sala, la preparación de todos los materiales que se necesitan para la pintura, y todos los etcéteras que queramos poner aquí. Tareas que no suelen ser nada fáciles, si no se cuenta además con patrocinio o mecenazgo, con medios de comunicación que se hagan eco de las obras y de otras cuestiones no menos importantes como son los coleccionistas, personas interesadas en adquirir una obra, porque saben que antes o después se revalorizará sin duda o porque les agrada contemplar y sentir su trascendencia y porque esto es el Arte: lo que va más allá de nosotros”.