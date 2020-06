Teresa Rodríguez, Colón, los esclavistas y la ignorancia

Teresa Rodríguez se anima con eso de derribar estatuas. En concreto las de Cristobal Colón y las de "esclavistas españoles y andaluces" porque se forraron haciendo negocios con las personas.

En el mundo de hoy se puede viralizar cualquier cosa gracias a una ignorancia ya peligrosa y tóxica. En Estados Unidos han comenzado a tirar estatuas al río, en Inglaterra han comenzado a hacer lo mismo y en España (ya puestos a hacer el payaso) alguien quiere extender la moda. Y así todo.

Habría que preguntar a la señora Rodríguez si nos quedamos en Colón y los esclavistas más modernos o nos liamos con los romanos. Podemos retirar estatuas o, incluso, destruir teatros que todavía pueden visitarse en Andalucía. Con la entrada podríamos incluir la posibilidad de dinamitar una parte de la construcción. Por 10 o 15 euros, entrada y 100 gramos de goma 2. Tal vez tengamos que destrozar cualquier cosa que no esté incluido en el programa político de los incultos que andan sueltos por este mundo y que confunden cualquier cosa con otra sin despeinarse. ¡Viva la incultura; viva la idiotez!

Negar la realidad no la cambia, doña Teresa. Por mucho que queramos dibujar con otros trazos la historia no va a modificarse ni un milímetro. Es cierto que no se debe honrar aquello que es lesivo para el ser humano, pero también lo es (cierto) que las cosas han ido sucediendo de una forma y no de otra y que la evolución del ser humano siempre fue unida a cosas de las que ahora nos avergonzamos. Pasados 100 años, es posible que los hombres y mujeres que habiten el planeta Tierra se pregunten cómo es posible que fuéramos tan brutos, tan incultos y tan violentos.

Si acabamos con lo malo que ha ido haciendo el ser humano igual nos quedamos en cueros. Cuidado con las revisiones.