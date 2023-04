Terroríficos titulares meteorológicos

Desde luego los titulares que publica OKDiario sobre el tiempo me tienen en vilo. Bueno, en general los titulares de este diario para el que el gobierno no da una a derechas ni aunque se equivoque. Y es lógico porque Eduardo Inda, su principal impulsor, no parece ser de izquierdas, él sí que da todas las noticias derechas, bien derechas, y es consciente de la enorme preocupación que albergan los lectores por el clima.

Para esta Semana Santa, y antes de ella, Inda nos ha preparado un panorama que parece que de un momento a otro va a llegar el fin del mundo. Algunos de los titulares me tienen sin dormir por si hay que confesarse porque, como nos decía un hermano Marista que nos daba clases, “¿qué es lo primero que haríamos si nos anunciaran el fin del mundo?”. Todos nos quedábamos pensando sin saber qué decir. Nuestro profre nos aclaraba el asunto: “Confesarse”. No era tan disparatado, para los creyentes porque siempre hay que estar a bien con las alturas y para los ateos, por si acaso estaban equivocados.

Vamos con los terroríficos titulares que invitan a hacer examen de conciencia, por lo menos.

“Jorge Rey avisa del fin del invierno y del gran peligro que llega esta primavera” (12-3-2023). A Jorge Rey lo han convertido en el Oráculo de Delfos de la climatología, su preparación científica compite con la de los mismos Mariano Medina y Julio Marvizón en sus buenos tiempos.

“Giro inesperado en el tiempo: la AEMET advierte del peligro que llega a España” (13-3-2023). Oh, San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas, ayúdame.

“Alerta máxima en España: lluvia, viento huracanado y temperaturas gélidas según la AEMET” (14-3-2023). “Alerta máxima”, nada menos. El Apocalipsis.

“La AEMET no da crédito: un chorro polar, una borrasca y un tiempo muy extraño llega a España” (15-3-2023). El aviso del Apocalipsis, llegan sus jinetes: Chorro Polar, Borrasca y Tiempo Extraño.

“Alerta máxima con el tiempo: terror con la llegada a España del día más lluvioso” (17-3-2023). Terror por un chaparrón, pero no por uno cualquiera, llega El Chaparrón de los chaparrones. Noé también llega con un arca propulsada con energía atómica pero pequeña porque con tanta desaparición de especies hay menos pasajeros.

“El preocupante tiempo que llega a España: alerta por vientos huracanados jamás vistos antes” (18-3-2023). Esto me recuerda al grito hipopohuracanado de Pepe Pótamo, el personaje de los dibujos animados de mis tiempos.

“Peligrosa advertencia de la AEMET: se avecina un cambio drástico en el tiempo” (23-3-2023). Era peligrosa, en efecto, murieron más de 42 millones de personas en un rato. Sólo se salvaron los empleados de la AEMET que se refugiaron bien.

“Temor absoluto en la AEMET por lo que llega a España: un ‘tiovivo’ de temperaturas que pone en peligro al país” (24-3-2023). Un tiovivo que provocó muchos tiosmuertos. Perdón por lo facilón y lo desagradable del chiste.

“Pánico en la AEMET por el peor fenómeno que llega a España: preocupación máxima” (24-3-2023). No cualquier cosa: pánico. Desde entonces todos estamos muertos.

Para esta Semana Santa ya lo saben, va a empeorar el tiempo desde el punto de vista general. Para mí, si llueve, mejorará, y si llueve a cántaros unos días, mejorará mucho más. OKDiario va a lo suyo: “Alerta máxima con el tiempo en España: la AEMET avisa de un cambio total de las temperaturas” (4-4-2023). Alertra máxima y eso que el diario recogía que lo que iba a suceder es que íbamos a disfrutar de temperaturas propias de esta estación y no el calor de los 30 grados. Ya sólo falta que resucite Stalin y que nos invada en compañía de Putin. ¡Lo que hay que hacer en periodismo para que la caja se vaya llenando!