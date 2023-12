Tertulia de fin de año

Cuesta trabajo reunirse, eh. No nos veíamos desde después de Semana Santa. Aquel día comentamos lo bien que estuvo la Semana Santa y el broche de oro que fue el Santo Entierro Grande. Tú estabas entusiasmado recordándolo, ¿te acuerdas? Pues desde entonces no nos juntábamos los tres.

–Categoría tuvo el cincuentenario de los Estudiantes. Los actos y cultos fueron de antología. Tengo el programa que se editó entonces, de un estilo y sabor que no debieran perderse en las cofradías. El altar del triduo en la Anunciación con piezas de plata y vestuario del tesoro de la Catedral, irrepetible. Y de la procesión de vuelta con los dos pasos, lo mismo, grandiosa. Pues el centenario ya está aquí, y seguro que lo iguala, que ya es decir. Deseando estoy también de volver a asistir al quinario de la Buena Muerte en la Catedral. Otro día os contaré detalles de aquellos cultos de los setenta que ojalá se repitan este año.

–Pues la coronación de la Hiniesta, que tardó lo suyo en celebrarse, fue también magnífica, con nuestra catedral luciendo todo su grandeza y esplendor litúrgico, antes que llegara la estandarización del altar del Jubileo y cierto minimalismo. Se decía que iba a ser la última coronación, porque era algo preconciliar, así estaba la Iglesia entonces... La cosa cambió bastante diez años después con la de la Esperanza de Triana, y fíjate todo lo que ha venido desde entonces hasta hoy.

–Y en este nuevo año 2024 también tendremos el Congreso de Hermandades y Piedad popular en diciembre. Conocemos la gran procesión final, a ver si pronto se difunde de su programa y contenidos, a ver qué tal.

–¿Os acordáis del de 1999, hace veinticinco años, que acabó con la coronación de la Estrella?

–Sí, claro. Fue todo un acontecimiento, que impactó a los que vinieron de fuera. A aquel congreso, además, le precedió la Asamblea de Hermandades, un buen trabajo que puso a reflexionar sobre unos temas de formación a todas las hermandades de la Archidiócesis. Hermandad hubo donde se formaron tres o cuatro grupos de hermanos. Algo similar a aquella Asamblea hubiera venido bien también ahora para ahondar más en el interior de las hermandades, en su realidad interna, que a veces queda ocultada por una visión “macro”.

–¿Qué quieres decir? Hablas como si estuvieras en el despacho del trabajo...

–Sabes que soy partidario de mirar y actuar más para dentro de las hermandades, conocer y cultivar su vida interna, sus cultos, sus convivencias, sus hermanos... Ahí está su realidad más íntima, que muchas veces se pasa por alto o se toma a la ligera. Siempre he dicho que eso hay que cuidarlo más.

–No seas pesimista, hombre. Creo que en el actual panorama cofrade es mucho más lo positivo que lo negativo que hay.

–De eso no tengo duda. Me refiero que hay que estar atentos a la realidad real de las hermandades, que en ocasiones difiere bastante de la realidad transmitida los medios de comunicación. En estos días me han hablado de algunas hermandades que no están en su mejor momento, no de dinero, sino de presencia de hermanos. Es una lástima, pero parece que no es oro todo lo que reluce en ciertos lugares.

–Esto depende de donde pongamos el foco. Semana Santa, lleno total. Fuera de Semana Santa, hay que reconocer que no es lo mismo ni en todos los sitios igual.