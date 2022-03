¡Teruel no existe!, ¡Andalucía tampoco!

En el debate de ayer de Las Cortes apareció el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, pero no dijo absolutamente nada de Teruel sino que se dedicó sobre todo a mencionar los problemas actuales del mundo y de Europa, leyendo aprisa y corriendo un discurso con el que a veces se tropezaba. El que se lo haya escrito sabe de marketing político lo que yo de la cría de la trucha en cautividad. ¡Mira que gastar dinero en el sueldo de este hombre! Habría que quitárselo unos meses para arrimarlo a las subvenciones de Pedro Sánchez.

Habían intervenido los representantes de Asturias, Canarias, Cantabria, centrándose en asuntos de sus territorios. Pocos que son y encima no iban a gastar todo el tiempo dándole patadas al autócrata Putin como hicieron los demás, sobre todo los grandes. Mentían, Putin no es un autócrata como tampoco lo fueron Hitler o Franco. Los autócratas existen porque detrás de ellos hay una estructura de poder que los mantiene un tiempo, hasta Julio César cayó en el 44 antes de Cristo acribillado a puñaladas por los mismos que lo adulaban. Hitler subió impulsado por familias poderosas con nombres y apellidos y Franco también. Es curioso que ayer no hubiera ni una palabra contra USA y su presidente, ni Bildu la dijo. Bildu soltó un discurso a la vieja usanza de la izquierda pero que fue de izquierdas: nacionalicemos todos los medios de producción y metamos a “los ricos” en cintura. Ole, y se quedaron tan frescos. Podemos no dijo ni mu tampoco de lo que piensa sobre el conflicto de Ucrania, Vox no iba a meterse en camisa de once varas recogiendo el corazón putiniano que poseen no pocos de sus militantes y el PP y el PSOE, como están en el mismo barco de guerra llamado OTAN, se comprendían mutuamente. ¡Qué miserable es el pesebre político a veces! Tampoco es para ponerse del lado de Putin pero, al menos, un poco de equilibrio en los discursos no vendría mal. ¿O sí? Sí, si se quiere agradar al gran Duque de USA mientras Rusia, la europea, se acerca a Turquía, China e Irán.

¿Y Andalucía? Qué lástima. Los canarios se quejaron de manera contundente de la política favorable a Marruecos de Sánchez que, a cambio, no ha disminuido las incursiones alauitas en aguas del archipiélago español; Asturias dijo que ella tenía carbón pero que Sánchez prefería el marroquí y mantenía cerrado el de Asturias. Teruel Existe no existió y Andalucía tampoco y mira que es grande al lado de Teruel. En Madrid no pintamos nada, los diputados que elegimos por Andalucía parecen invisibles, supongo que currarán, y sin embargo da la impresión de que calientan el banco, votan y cobran, otro dinero que se podía ir a las subvenciones y préstamos del ICO con los que Sánchez y Podemos piensan engordar su clientelismo, más con la pasta de los impuestos a “los ricos” y a los pobres andaluces.

El aumento de los ERTES por la crisis del petróleo, la PAC y sus efectos negativos en el campo andaluz, el posible impacto negativo en los productos agrarios andaluces por el acuerdo de Sánchez con Mohammed VI, los dineros que nos debe Madrid, el derecho a recibir más compensaciones por mantener en nuestro territorio dos bases de la OTAN, los aranceles gringos que aún pesan sobre nosotros, los miles de andaluces que no han recibido aún el salario mínimo vital, el problema de Doñana y su sostenibilidad, qué va a ser la Sanidad si el 46% de los médicos andaluces se jubilará en los próximos 10 años, el tráfico de drogas como problema muy grave en las costas y el interior de la comunidad autónoma, la producción de harina, panadería, bollería y pastelería, pastas alimenticias, producción de malta y cerveza y producción de bebidas espirituosas, y también la de piensos compuestos, como sectores más afectados por la reducción de cereales procedentes de Rusia y Ucrania, incluso la fabricación de azulejos, entre otros problemas crónicos como la falta de un tejido industrial fuerte...

Nada de eso apareció ni ayer ni casi nunca en Las Costes. No existimos, tendremos que levantarnos nosotros solos y echarle bemoles al asunto mientras unos y otros siguen con la cantinela de impuestos arriba, impuestos abajo, lo cual no tiene nada de política de izquierdas porque eso lo inventó el poder hace muchos siglos y ayer mismo el PSOE dijo que el propio Rajoy lo puso en práctica.