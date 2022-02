Tetas, culos y vergas

Se dice con frecuencia que la sociedad va por delante de ciertas leyes, normas y costumbres. Por ejemplo, por delante de la Iglesia y sus tabús. Lo que no se dice tanto es que también vamos por delante de este progrerío carca, inquisitorial y puritano que no hace más que usar conceptos, ideas y símbolos sexuales, estimando así que es muy rompedor y original. Pero, ¿esta gente se creerá que nos hemos caído de un guindo, suponiendo que todos los días descubren la rueda y que son la vanguardia del pensamiento transgresor?

Que si la vagina ésa en procesión que sacaron por ahí, que si la tienda confitería de la calle Cuna que se llama La Verguería a la que mejor le hubieran puesto La Horterada o La Antiguallería por el color rosa fuerte que tuvo primero en su exterior y por creer que por vender chucherías y dulces con formas sexuales nos vamos a tirar, escandalizados, a una pila de agua bendita. Le pueden poner si lo desean La Chochería o La Penería, aquí nos da igual, llevamos tal vez un par de siglos llamando chochos al alimento que le tiramos a los patos en el Parque de María Luisa, Los Morancos elaboran escenas imitando a las madres y abuelas que les llaman chochitos a sus hijas o a sus nietas y hay un irreverente chiste en el que se asegura que San Leandro fue el santo con más huevos de la Historia porque murió en el siglo VI, concretamente aquí en Sevilla, el 13 de marzo del 596, y aún se le están extrayendo yemas a sus testículos para hacer pasteles precisamente.

Nos hallamos curados de espanto, no hablamos de reprimir a La Verguería, hablamos de respeto a la estética del centro de la ciudad, lo de caca, pis, pedo, culo, ya lo hemos superado muchísimos sevillanos, a diferencia de los promotores de estos actos. Si las feministas de oídas procesionan con una gran vagina de cartón con mantilla no pasa nada, a quienes no les convenza y se irriten, en lugar de irse a los juzgados apliquen el sentido de humor, la contracultura, la contracrítica, saquen en andas a una feminista ridiculizada como ustedes deseen o a uno de sus símbolos.

Ahora llega esa tal Rigoberta Bandini creyendo que las tetas nos dan miedo y que van a detener una ciudad porque se saquen las mujeres un pecho fuera. Al principio será algo curioso de ver pero luego cada uno a sus asuntos y que el pecho vuelva o no a su ubicación. Esta gente no sabe que cuando salieron las revistas porno o con mujeres desnudas en las portadas, se exhibían en los quioscos esas publicaciones envueltas en plástico, unos adminículos que desaparecieron al poco tiempo sin que niño ni adulto alguno se fueran a buscar a un confesor para que los absolviera del pecado de la vista o el deseo. Cuando Marisol decidió empelotarse en Interviú en 1976 se formaron colas para comprar la revista cuyos componentes eran hombres y mujeres. Aquellas fotos eran estéticas y no ordinarias ni eróticas y Marisol no cobró nada por ellas, sólo quiso anunciar que acababa de morir Marisol y de nacer Pepa Flores. A pesar de que Marisol era comunista leninista y que su padrino de bodas fue Fidel Castro, no utilizó un templo religioso para sus reivindicaciones, es una persona íntegra y tal vez por eso lleva años enclaustrada en su casa de Málaga.

“No sé por qué dan tanto miedo nuestras quejas”, canta Bandini. Anda niña, tú y quienes te siguen tenéis en la cabeza una película imaginaria, tus quejas son bienvenidas, ya estamos acostumbrados y podéis seguir con ellas si os place. O te crees tú que el sistema te iba a promocionar para ir a Eurovisión si en realidad tus quejas le hicieran pupa de verdad. Tus quejas y tú sois como la camiseta del Ché Guevara, se asimilan y ya está. Así se domina hoy, dejándoos que gritéis y que cantéis algo que ya está en el guion de lo tolerable.