El presente título se podría interpretar de dos maneras:

1.- Como “tiempo auténtico”, un tiempo valioso, “del bueno”, que realmente vale.

2.- Como el momento de la verdad, el instante en el que “lo cierto” es el protagonista.

Si esto fuera un tipo test, añadiría:

3.- 1 y 2 son correctos

Y no iría muy desencaminanda porque... ¿En qué momento nos encontramos? En verano, y ¿sabías que “verano” viene del latín “veranum” que significa “verdadero”? Luego... Con “tiempo de verdad” me vengo a referir al “tiempo de verano”, si lo piensas, tiene su lógica... En verano poco o nada se esconde, la climatología propicia que nos atrevamos a mostrar más y a maquillar menos, hasta el ánimo se relaja, se siente más sereno pues el tiempo de verano suele traer de la mano algo que mucho apreciamos: las vacaciones... No en vano cuando “estamos vacantes” (”vacans”: “estar vacante, libre” -etimología de vacaciones-) es cuando la creatividad se llena de confianza y se nos ocurren las ideas más brillantes... Haremos bien en recordar que para progresar es necesario, de vez en cuando, practicar el arte de desconectar.

Ese “tiempo verdadero” nos anima a ser más sinceros, a hacer un paréntesis en la obligación para centrarnos en lo que verdaderamente queremos: la familia, las aficiones, nosotros mismos... Tendiéndose, de este modo, un sólido puente que nos permite cruzar con seguridad el abismo que, en ocasiones, separa la costumbre, la cotidianidad de aquellas “Américas por descubrir”: los retos, oportunidades e inspiraciones que consiguen pintar de una nueva tonalidad nuestro vivir...

¿Te imaginas lo maravilloso que sería traducir ese “tiempo verdadero” en una especie de “verano emocional”? Porque, si te das cuenta, cuando en nuestro interior hacemos que haga sol, nos atrevemos a salir de nuestro caparazón y, más allá de eso, ¡nos dan ganas de pasear, de correr, de gritar con libertad y compartir nuestra singular personalidad! El “verano interior” propicia que nos arriesguemos a mostrar todo nuestro valor, dejando atrás los disfraces para demostrar verdaderamente de lo que somos capaces... ¡¡Auténticos ases!!

Este genial “tiempo verdadero” es tiempo de estreno... ¡Quita el freno de las dudas y atrévete a ser esa magnífica criatura! Inaugura tu auténtico yo atreviéndote a nadar en el tiempo de verdad...