Tiempos cruciales para España y el mundo

La verdad es que uno a veces se siente cansado de este mundo y se acuerda de la frase de Cesare Pavese, “trabajar cansa”. No es cansancio de esos vulgares que anhelan la jubilación administrativa, es un cansancio mental y espiritual. La vida de por sí es un trabajo y llega un momento en que sientes que se repite. Sin embargo, al mismo tiempo, uno comprende que el momento histórico que le ha tocado vivir representa una encrucijada tanto para el país donde te ha tocado nacer -España- como para el mundo en el que ese país se inserta.

Lo que está ocurriendo en España es relativamente nuevo. No sabemos dónde vamos a llegar. Tenemos unos cambios considerables impulsados por una izquierda confundida, un señor llamado Pedro Sánchez -que es un resistente tenaz no sé si por su orgullo, por su hedonismo, por su mala ambición o por convicción ideológica personal- y todo ello cuenta con la lógica resistencia al cambio de una derecha ancestralmente retraída tanto en lo económico como en lo ideológico. La menos retraída en estos aspectos es precisamente la que está dispuesta a cambiar la definición territorial de España o a desmembrarla. Seamos claros: España es el resultado de Castilla y ahora, otra vez, se la quiere catalanizar.

Lo ideal es una simbiosis entre ambas “potencias” interiores, entre la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, y esa otra más laica e “ilustrada”, eso es lo que debe perseguirse porque es cierto que liarse en estos tiempos de tirar fronteras -desde la Edad Moderna se están tirando- a levantarlas es un anacronismo total. A Pedro Sánchez le queda un año hasta las nuevas elecciones, está haciendo lo que cualquier otro presidente de cualquier otro partido haría en su lugar: evitar perder los comicios y, además, es que el vasallaje a Estados Unidos de él y de toda la UE más las crisis temporales del capitalismo le obligan a tomar medidas sociales que exigen un tremendo gasto público.

Si vence de nuevo en las elecciones de diciembre de 2023 la historia de España se volverá más apasionante de lo que ya lo es. Durante todo el siglo XIX hemos ido aparcando el problema de qué es España. Franco lo volvió a detener pero, como todo hay que decirlo, lo volvió a detener porque estalló un panorama irrespirable para los ciudadanos. El actual se parece a aquel de los años 30, veremos si al fin hemos madurado algo y el problema de España se resuelve en una mesa en lugar de a cañonazos y fusilamientos. Cataluña tiene unos gobernantes -que representan a los catalanes- que desean un referéndum. Si no es una simple treta con Sánchez y un reparto de papeles para conservar el poder unos y otros, a ver cómo se les va a negar eso. Aunque se celebrara legalmente y ganara el 51 por ciento de síes a la independencia, no se puede tolerar que un 49 por ciento viva bajo esa bota por mucho voto que lo haya decidido. Tanto si se acepta el resultado como si no, tendremos violencia, de ahí que será preciso un cambio pero en las mesas de negociación y en la Constitución si es preciso.

En el mundo, hay una pugna dentro de la misma globalización. A ver cómo se entienden los globalizadores porque si, por una parte, están dándose tiros, por otra mantienen intereses en grandes empresas que detrás tienen accionistas de los mismos que se pegan tiros o que amenazan con pegárselos. La globalización va camino de ser poli-globalización, no habrá un solo polo desde la que parte como desea ese polo -EEUU- sino que un nutrido y poderoso grupo de países no europeos no están dispuestos a dejarse mangonear por ese capitalismo occidental que siempre ha querido marcar las reglas y que en nombre del libre mercado vulnera las leyes del libre mercado. Además, hay movimientos a favor de quitarle la careta a la supuesta puridad de la democracia.

Me ha tocado un país y un mundo alucinantes. Es cansada la vida, sí, pero, como recita el ya fallecido Alberto Cortez, he de decir también aquello de “qué suerte he tenido de nacer”.