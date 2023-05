Titánica lucha de Curro Malena

Los flamencos, los que estamos al tanto de la situación, que seremos pocos, estamos apenados por la situación del gran cantaor lebrijano Curro Malena, que lleva muchos años luchando tras sufrir un ictus que lo apartó para siempre de los escenarios. Se está yendo, pero luchando. Manuel Martín Martín lo llamó Curro Corazón de León, y no se equivocó en absoluto. Don Francisco Carrasco Carrasco (Lebrija, 1945), siempre fue un luchador dentro y fuera de los escenarios. Y sigue ahí, luchando, aferrándose a un hilo de vida, si eso es ya vida. En su casa de Lebrija, con los suyos, su mujer y sus hijos, y con el calor de los amigos y compañeros de verdad. Lebrija pidió oficialmente tres importantes reconocimientos para el maestro: la Medalla de las Bellas Artes, la Medalla del Trabajo y la Medalla de Andalucía. Curro no necesitaba esas medallas, porque se ganó el respeto y la admiración de la afición dando siempre los veinte reales del duro en las tablas. Pero debieron darle alguno de los tres galardones oficiales cuando aún estaba para disfrutarlo junto a su familia. No hay noticias aún de esos premios. Es increíble la fortaleza de este hombre, al que recuerdo siempre dándolo todo en los escenarios, en las carreteras, de un pueblo a otro para cantar en peñas y festivales de verano. En los setenta y los ochenta era una voz imprescindible y se midió siempre con todos los grandes del cante, desde Mairena a Camarón. Comenzó a grabar discos en 1969 y dejará más de veinte elepés con la mayoría de los palos de la baraja flamenca. Y nunca, nunca, se echó al monte de lo comercial porque siempre creyó en que el cante andaluz, gitano, jondo o flamenco no tenía por qué adulterarse. El gran maestro se irá, sí, porque es ley de vida, pero luchando como un jabato, dándolo todo, sin engañar a nadie, sin ojana. Siendo Curro Malena, gitano de Lebrija, nieto de La Rumbilla e hijo de Antonio y Magdalena. Artista cabal donde los haya, de los que nunca se alivió en el cante. Y ahí sigue, peleando, aferrándose a la vida, en Lebrija, de donde nunca se quiso ir. Qué artista más digno es Curro, qué ejemplo de vergüenza torera y de lucha.