Toda España indignada por el gesto de Miriam Nogueras. Toda

Imaginen que el que escribe comenzara esta columna de opinión diciendo esto: ‘Los catalanes son unos indeseables, se podían independizar de una vez por todas porque son unos mierdas y, de paso, se podían dedicar a su pedacito de tierra y dejarnos en paz. Paletos y provincianos, eso es lo que son. Ojalá se arruinen porque ya nos han robado bastante; ojalá dejen de hablar castellano porque ensucian nuestro idioma con ese acento cursi y patético. Mis peores ojalás para ellos’. Efectivamente, podrían denunciarme, podrían decir de mí verdaderas barbaridades y con razón; efectivamente, estaría dando muestras de un nacionalismo insano y malintencionado; efectivamente, alguien podría dejar de leer esta columna por siempre jamás. No se puede faltar el respeto a nadie, no se puede tratar con desprecio a un pueblo entero, no podemos saltarnos las normas de convivencia como nos dé la gana.

Los catalanes son españoles. No hay más, no hay debate. Cataluña es España. Tampoco hay nada que discutir. Y, por ello, es necesario dialogar y llegar a un entendimiento dentro del marco constitucional con los independentistas catalanes, sin ataques o gestos ofensivos que no vienen (nunca) a cuento.

Míriam Nogueras es diputada de Junts per Catalunya. Gana un dinero importante que pagamos entre todos los españoles, incluidos los catalanes. Es una parlamentaria mediocre que despliega un discurso muy plano y muy anodino. En los platós de televisión se maneja regular puesto que no es rápida de ideas y necesitaría un guion que nadie le da. Representa el nacionalismo más barato, más vacío, más construido en los últimos años a base de populismo de baratija. Pues bien, hace un par de días, esta mujer, antes de contestar a los periodistas en el Congreso de los Diputados, apartó la bandera española que iba a tener a su espalda. No quería tenerla detrás. Y con ese gesto ha logrado insultar a todo un país (incluido a un buen número de catalanes). Es como si hubiera comenzado su intervención diciendo las estupideces y barbaridades que he utilizado de ejemplo al comenzar la columna. ¿Qué le parecería a esta mujer que hicieran lo mismo con la senyera los políticos de otros partidos políticos o los de Toledo o Andujar?

Es una vergüenza que estas cosas sucedan en España y que no podamos ver cómo a esta señora no le permitieran decir una palabra salvo que dejase la bandera de España en su sitio. Esta muy bien legislar para que las minorías se sientan más cómodas, pero está mucho mejor hacerlo para que las mayorías se sientan bien en España. ¿Para cuándo una ley que impida estas cosas? Si multasen a todos estos con el sueldo de un mes después de tener un gesto contra España (le guste o no es su país) se lo pensarían dos veces. Más que nada porque cobran un dineral por ir dando la nota de esta forma, un día sí y otro también.

Mirando las imágenes en las que se puede ver cómo retira la bandera, escuchando que no le representa, siento un rechazo absoluto por ella y por lo que significa el independentismo catalán. No debería olvidar la señora Nogueras que ella representa a sus votantes. Este es el efecto que consiguen. Los políticos independentistas cargan contra todo y contra todos para evitar que alguien se fije en lo que son y representan.

Hoy mismo, en las redes no han sido pocos los que han atacado a Serrat (¿quién ha hecho más por el catalán que Serrat?) llamándole traidor entre otras cosas. Eso es a lo que se dedican algunos. La idiotez, ay, la idiotez.