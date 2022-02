Todo es mentira. Risto, ¿también?

Se supone que Todo es mentira, el programa del canal Cuatro, es un espacio de humor. Lo que no se entiende bien es qué hace Risto Mejide en un programa de chusma, chistoso, siendo tan poco sandunguero. ¿O es que interpreta un papel en este programa y otro distinto cuando hace de jurado en esos concursos que buscan talentos? Presenta igualmente Todo es verdad, en compañía de la -¿humorista?- Marta Flich. O sea, que el señor Risto se mueve igual en la mentira que en la verdad, según sus programas. No entro en si lo hace bien o no, que no soy crítico de televisión y, además, solo veo el primero de estos programas, y no siempre. Depende de las ganas que tenga de reírme con los chistes de Antonio Castelo, que se ríe de sus propias burlas. Este programa, Todo es mentira, es un espacio político bastante sectario y enmascarado con la careta del humor negro de Risto. En el humor negro no te tienes que reír con esa mueca forzada que falsea el humor, sino poner cara de que lo has pillado, aunque sea mentira. Yo, por ejemplo, nunca pillo los chistes independentistas de Pilar Rahola y los del peloteo de Anabel Alonso, dos de las ilustres colaboradoras. Más que humor negro, es que te ves negro para reírte. Prefiero a José Manuel García-Margallo, aunque no sé muy bien qué hace este señor en un programa de humor donde sus chistosos tienen la gracia en el pompis, como las avispas. Como político, es ir a la casa del enemigo. No me molesta un programa con una clara línea ideológica como el de Risto, pero sí que se escondan en la simulada máscara del humor negro para hacer política y favorecer siempre al mismo partido o corriente ideológica. Tienen a Margallo y a Celia Villalobos entre los contertulios para aparentar ecuanimidad, para despistar, pero no lo consiguen casi nunca. Eso sí, cuando habla Susana Díaz, la ahora senadora socialista sevillana, la caterva humorística del programa destapa el tarro de las esencias y, en connivencia con el realizador, la puesta en escena es de las que hubieran asombrado al mismísimo Moliére. Menos mal que todo es mentira. Risto Mejide, ¿también?