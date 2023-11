Todo tiene un punto de llegada

Existen momentos en los que se puede pensar que todo lo que realizas está avalado y que nunca podrán existir limites porque el viento sopla a tu favor, al menos eso es lo te dice el destino. Esto les suele ocurrir a quienes se consideran que han nacido para realizar lo que nadie se ha atrevido a desarrollar y, precisamente, tú has nacido para ello. Te reafirmas en esta posición.

Lo anterior es una tentación que podemos tener los humanos. Todos, sin excepción. El tema es que la vida va marcando voluntaria o involuntariamente el ritmo verdadero al que las personas estamos sujetos.

La vida profesional, política, familiar y personal no escapa de la soberbia que podemos mostrar y del engreimiento sobre el que se construye nuestro mundo. Es un mundo que solamente concebimos desde el triunfo y esto es así porque nos lo merecemos por ser los más arriesgados y los más valientes.

Pocas veces nos paramos a reflexionar sobre lo anterior y deberíamos hacerlo periódicamente porque esto nos ayudaría ser humildes y respetuosos y, ante todo, buscadores del encuentro y de la convivencia.

¡Cuántas «guerras»!

«Guerras» que no conducen a nada. Pero para muchas personas su motivo de vida es guerrear para destruir. Esto se está dando de manera especial en la política y en los conflictos existentes en muchas profesiones, y no digamos en los conflictos bélicos, pero esto último será objetivo de otra reflexión.

Hoy me quiero centrar en la política y en el mundo profesional.

Es sorprendente ver cómo las personas que deberían ser servidores mienten y son capaces de transformar la mentira en un hecho que tiene que ser aceptado como el único posible.

¡Tristeza! Sería una exclamación justa para lo que sentimos la gran mayoría de la población.

Sin embargo, existe una verdad ineludible: El tiempo pone a cada cual en su lugar. Esto sucederá con ciertos políticos y profesionales que hoy se creen invencibles y únicos. Los más guapos y los mejores.

El servicio no se construye mirando al otro por encima del hombro. Esto no es servicio sino interés propio para lograr que los demás hagan lo que a uno le puede venir bien.

El servicio es proponer ideas, proyectos y realizar trabajos que busquen enaltecer la dignidad de las personas y lograr que estas puedan ser consideradas socialmente como una realidad que fomenta el entendimiento, la paz y el futuro. Si esto se comprende de esta manera no ha lugar a que nuestro objetivo sea el fomento de unas «guerras» que no conducen a nada bueno.

Los que hoy se consideran triunfadores y, además, muestran en sus rostros satisfacción y hasta signos de victoria, llegará el día en que la luz se verá superada por el anochecer temprano, dejándolos en la más absoluta oscuridad.

Quienes quieren servir a lo largo de la vida no buscan nunca sustituir el amor, la confianza, la esperanza, la alegría y la entrega por principios opuestos. El no amor nos convierte en seres insensibles. La desconfianza en personas inseguras y controladoras. La desesperanza en elementos negativos y fomentadores de un futuro irregular y quebrado. La no alegría es la tristeza perenne. La no entrega es el icono del egoísmo.

Reflexionemos sobre si en nuestras vidas la insensibilidad, la inseguridad, el control sobre los demás, la oscuridad, la tristeza y el egoísmo forman parte de lo que somos. Si es de esta manera algo no está funcionando.

Normalmente, cuando una persona quiere ejercer el poder de manera absoluta, cumple con buena parte de los elementos señalados en el párrafo anterior. La insensibilidad se oculta queriéndose mostrar como la persona más simpática del mundo. La inseguridad haciendo creer a los demás que eres un mesías. El control de los demás rodeándote de personas que te identifiquen como un profeta. La oscuridad no dejando que las otras personas puedan ejercer con libertad una vida diferente y marcada por principios distintos a los tuyos, desarrollando un espíritu crítico. La tristeza ocultando que sin el poder no podrías aguantar la presión de una sociedad que no piensa como tú. El egoísmo haciendo valer tus principios como únicos posibles.

Todo lo anterior son puntos de llegada, dado que una vez alcanzados estos quedan al descubierto y es entonces cuando la estrella que las personas creen llevar deja de iluminar su espacio y su vida. La persona que se creía invencible comienza a languidecer.

¿Qué pasa después?... Solamente el tiempo nos dirá lo que sucederá. Sí, es cierto, el tiempo se encarga de poner a cada cual en su sitio. Este es el verdadero punto de llegada.

Qué nuestra meta, aunque existan dificultades y todo parezca que se agota, la construyamos con el amor, la confianza, la esperanza, la alegría y la entrega. Nuestro punto de llegada no puede ser otro que el que esté conformado por estos elementos.