Toma nota del globo

¿Qué se puede aprender de un globo? te sorprenderías... El viernes celebramos el cumpleaños de mi cuñado, Dani (¡muchas felicidades!) hicimos una barbacoa en mi jardín y con la excusa de que venían mis sobrinas, aproveché para adornar los exteriores con globitos de colores: verdes, rosas, amarillos, naranjas, rojos, azules, blancos... y en el interior de cada uno escondí mensajes que, más tarde, descubrirían los invitados... (jejejejeje) ¡Me encantan los globos! si echas la vista atrás, te darás cuenta que siempre han estado contigo en todas tus celebraciones infantiles; de hecho, cuando les tocaba a nuestros padres llevarnos al cumple de algún amigo y no tenían muy clara la dirección, de repente exclamaban: "¡es ahí!", al tiempo que señalaban con la cabeza una casa donde se veían globos a la entrada.

Los globos son embajadores de celebración, de alegría, de infancia, de diversión... Si los miras más de cerca, te das cuenta de que son maestros optimistas, ¡ellos siempre están arriba! y ¿cómo lo consiguen? gracias al aire que tú les insuflas, por lo que son elementos solidarios (no solitarios), nos hacen ver que todos necesitamos de los demás si queremos progresar, porque tú puedes tener la capacidad de volar pero sin el aire necesario... ¡no te moverás!

Otra cosa chula que tienen los globos es que te dan lecciones de adaptación ¡en serio! ¿No te acuerdas de aquel payaso de tu cumple que los retorcía, una y otra vez, hasta que conseguía crear todo un zoológico? Y es que los globos son capaces de adoptar mil y una formas para cumplir la ilusión de los niños: pueden parecer jirafas, perros, flores, tigres... Esto es toda una lección de libertad porque tanto más libres somos cuando estamos dispuestos a cambiar (ya sea de forma, de trabajo o de casa) con tal de progresar y de mejorar el clima emocional. Durante todos esos cambios el globo no desaparece nunca, es decir, la "esencia globil" sigue estando ahí pero tira de su flexibilidad para hacer a alguien feliz... Por lo que también habría que reconocerle al globo la habilidad de ser una suerte de "coach flotante".

Algo que se me daba bastante mal de pequeña (ahora he mejorado, un poco) era aquello de hacerle el nudito al globo una vez inflado. Durante el cumple de Dani, me quedé mirando los hermosos nudos de los globos y ahí descubrí otra lección "globera"... Normalmente, solemos huir de los nudos porque los asociamos a líos, problemas... Lo que sucede es que, como bien nos recuerda el globo, muchas veces esos nudos son necesarios para descubrir y potenciar todas aquellas habilidades que "nos llevan arriba" (como el aire del globo, sin el nudo final, quedaría "chuchurrío").

Si pasas por uno de esos momentos en los que te sientes un poco solo, ya sabes... ¡toma nota del globo!