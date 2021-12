¿Tongo en «Secret Story: La casa de los secretos»? Todo es un tongo

Como sucede en cada edición de un reality en el que el ganador depende de los votos del público, la duda sobre la limpieza en los recuentos, la posibilidad de un tongo de tamaño descomunal y las aparentes dificultades técnicas para votar a un participante concreto, sobrevuelan acechantes sobre resultado final. Da igual si la estrella del concurso es de esas personas que si fuera un poco más tonta hubiera nacido botijo. Eso da igual. Lo importante es que si me gasto el dinero quiero que gane mi candidato.

Desconozco si ese tipo de votaciones son manipulables o no lo son; tampoco acierto a entender cómo es posible que alguien gaste un dineral con el fin de que otro gane una pasta a la semana y siga haciéndolo una vez acabado el programa yendo de plató en plató; y me importa bastante poco si un concurso de estas características lo gana el mejor o el más enchufado.

¿De verdad alguien le da importancia a que Belén Esteban gane un concurso de baile moviéndose como una sabandija en apuros? ¿Es tan esencial en la vida de una persona que la relación entre Cristina Porta y Luca Onestini sea un bluf o amor verdadero? ¿Qué el cociente intelectual de Adara Molinero no alcance los dos dígitos no es razón para que sus seguidores se paren antes de votar a semejante mamarracho?¿Nos importa más lo que haga esta troupe que lo que sucede en China o el cambio climático? Si lo importante es esto, si nuestros ídolos son los más tontos del barrio, estamos condenados a la extinción y, además, nos lo merecemos.

Tongo es una palabra que se puede leer en redes sociales con mucha frecuencia. Si el tema tratado es un programa de televisión basura, el calificativo siempre tiene hueco para unos u otros. Mientras las cadenas de televisión se afanan por entregar datos de audiencia positivos, los seguidores se afanan por acusar de falta de limpieza a esas mismas cadenas. En realidad, todo esto parece una opereta.

Llega el final de ‘Secret Story: La casa de los secretos’. Habrá polémica. Llega el final de la última entrega de ‘La isla de las tentaciones’ y ocurrirá lo mismo porque son programas grabados hace tiempo y, ahora, se descubrirán relaciones que parecen imposibles con el paso del tiempo. Hasta los telediarios se ponen en duda porque por la mañana se dice una cosa y por noche otra (sin tener en cuenta que la realidad va tan deprisa que es imposible contarla en algunas ocasiones sin meter la pata). Las redes sociales se han convertido en el paraíso de los idiotas y lo importante es tan estúpido que da miedo pensarlo.

¿Tongo? Me da igual. La vida es un tongo. Crees que te casas con la mujer de tu vida y resulta que no; te compras una casa soñada y no puedes pagarla; tus hijos te salen ranas en la adolescencia; la suegra es mucho más entrometida de lo esperado... Tongo, la vida es un tongo.