Toreretes de la peor España

Va terminando el verano, pero no la barbarie crónica de maltratar animales en público y con todas las bendiciones institucionales habidas y por haber. He perdido la cuenta de los muertos y corneados que han desfilado por el estío ibérico de la desvergüenza nacional, pero imagino que tampoco ha contabilizado nadie el número de animales que han encontrado un final tan funesto como vergonzoso en medio de este charco de sangre en que se convierten las fiestas más casposas de este país en el que, crónicamente, nadie mueve un dedo al respecto por muchas promesas previas que se negocien. La supuesta diversión es la que manda y a los muertos que les den. Pero luego vemos el espectáculo de los Reyes británicos estos días y solo entonces nos acordamos de la Edad Media.

Alguien con mando en plaza debería decir con valentía, sin tapujos ni pelos en la lengua, las verdades más cruentas de toda esta historia sanguinolenta que ha pespunteando el verano, como los anteriores. Alguien influencer, que se dice ahora, debería poner las cartas boca arriba, la cara colorada a toda esa tropa de políticos mediocres que no han interiorizado a Goya y consienten por el complejo de perder un puñado de votos pringosos.

Alguien debería decir firmemente que no, que no pueden consentirse estos espectáculos de bárbaros en los pueblos de España, y legislar en consecuencia. Decirles a la panda de inútiles, acomplejados, violentos y cobardes que se divierten toreando, persiguiendo, vilipendiando, haciendo el ganso y dando un tremebundo ejemplo civilizatorio a sus propios hijos que ya está bien, que no son solamente el hazmerreír de aquella España que “ora y embiste y cuando se digna usar de la cabeza”, que dijo el maestro Machado, sino el emblema de la España atrasada que nos hace enrojecer al resto. Alguien debería subrayar la lucha contra el relativismo feroz de quienes no soportan solamente otros relativismos y dejarles claro que la educación, la cultura, la formación, el humanismo y hasta la vergüenza torera no deben permitir que los toreretes de tres al cuarto nos den lecciones disfrazados de maestros. Para eso sí que hace falta la valentía que no sobra en España.