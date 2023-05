Trabajo, felicidad y sentido

Para ti, ¿por qué se define tu trabajo? por ejemplo, yo diría energía, creatividad e ingenio (son las notas características de mis sueños: la comunicación y el capital humano) pero la mayoría de los mortales responde a esta pregunta con la cifra de su salario, pues es indiscutible que en el popular imaginario está la siguiente asociación: trabajo = dinero; por supuesto que todos trabajamos por un salario, pero si el significado de nuestro trabajo queda ahí... resultará un tanto agrio porque limitaría el sufragio de una serie de intangibles (satisfacción personal, vocación, realización, crecimiento, aprendizaje...) que son los que hacen de nuestra existencia algo verdaderamente irrepetible, y cuando los valores no pueden votar... el VALOR desaparecerá. “Ah, ¿pero es que los intangibles tienen la facultad de votar?” -quizás te dé por preguntar-, la respuesta: sí, y no sólo es que puedan sino que deben hacerlo, porque con cada “VOTO“ se envía un potente y necesario mensaje: VOcación TOtal, así que anima a tus valores, ¡vota, vota y verás como se nota! porque quien no aliente esta votación verá rota la imprescindible conexión entre trabajo y sentido, de tal forma que el aporte se habrá perdido.

Afirma el historiador Rutger Bregman: “creo en un futuro en el que el valor de nuestro trabajo no se defina por la cantidad de ingreso sino por la cantidad de felicidad que uno infunde y por la cantidad de sentido que uno genere”, ¡qué sencilla pero eficaz fórmula sería! trabajo=felicidad + sentido así el aporte de valor de cada una de nuestras actividades, no sólo no pasaría desapercibido sino que nuestra superación, enriquecimiento y éxito personal, profesional y humano habrían crecido. Para que el valor de nuestro trabajo quede definido por la suma de felicidad y sentido generado por el mismo, es necesario acabar con el abismo que separa a los pobres de los ricos porque sólo cuando están cubiertas las necesidades básicas la sociedad empezará a progresar, a ser dinámica y para ello es imprescindible una actitud empática que logre que los valores se pongan en práctica. Recuerda que para hacer una buena obra, no hace falta irse a África...

El no tener lo suficiente (dinero, tiempo, calorías), literalmente ¡daña la mente! porque hace que nos centremos de forma obsesiva en aquello que nos falta y así queda reducida nuestra capacidad cognitiva, es decir, cuando carecemos de algo importante, nuestra mente no es capaz de mirar hacia adelante, se queda constantemente enfocada en las necesidades insatisfechas, de forma que toda la energía y espacio mental están puestos en recuperar lo perdido y, por tanto, todo lo demás queda desatendido, esto es lo que el catedrático de Princeton, Eldar Shafir, ha bautizado como “la psicología de la escasez”. El profesor Shafir, acompañado por un grupo de investigadores, hizo un interesante descubrimiento en la India: allí los trabajadores de la caña de azúcar obtienen el 60% de sus ingresos de golpe con cada cosecha -por lo que son bastante pobres una buena parte del año-, se les hicieron pruebas de inteligencia antes y después de la cosecha, los resultados fueron muy inferiores antes de la cosecha, habían perdido 14 puntos del coeficiente intelectual (equivalente a los efectos del alcoholismo).

La psicología de la escasez ha demostrado que vivir en la carencia, hace que perdamos sensatez, tomemos peores decisiones y vivamos en la realidad de los apagones: donde lo único que se ve claro son los sofocones. Si queremos que nuestra actividad tenga una razón de ser, ¡ayudemos a los demás a crecer! Entre 1974 y 1979 se puso en práctica, en la ciudad de Dauphin (Canadá), la idea de un ingreso básico universal -ingreso mensual suficiente para cubrir las necesidades básicas de comida, casa, educación...-, funcionó muy bien durante esos 4 años y cayó en el olvido durante el cambio de gobierno; 25 años después, la científica Evelyn Forget estuvo analizando los expedientes del “caso Dauphin” y llegó a una conclusión: el experimento había sido un éxito tremendo, los habitantes de Dauphin no sólo se volvieron más ricos sino también más sanos y listos, el rendimiento escolar mejoró sustancialmente y la tasa de hospitalización disminuyó en un 8,5%, los incidentes de violencia doméstica y los problemas de salud mental también disminuyeron; se han encontrado resultados similares en estudios hechos desde EEUU a la India.

En Dauphin el ingreso básico universal funcionaba como un impuesto sobre la renta en negativo, es decir, los ingresos subían tan pronto como bajaba el umbral de pobreza.

Amigo, para que el valor de tu trabajo se defina por la cantidad de felicidad y sentido que logres, procura crear un futuro donde nada falte y nadie sobre.