Tradición inveterada

Resulta pasmosa la facilidad con la que el personal hace suyas algunas costumbres importadas que, visto lo visto, han llegado para quedarse. El esperpento -afortunadamente- ya ha pasado. Pero más allá de los niños disfrazados de monstruítos hay que reseñar esas fiestas para tíos cómo castilos que dejan atrás un amplio reguero de borracheras, vomitonas y madrugadas espesas. Las costumbres han cambiado tanto que no es extraño encontrar controles de alcoholemia en la mañana del día de Todos los Santos...

En definitiva, nada que no sepan. Nada que no se haya comentado hasta la saciedad en estos días que ya no pertenecen a la memoria de nuestros muertos sino a esa banalizacion del más allá que tanto tiene que ver con la asunción de los usos y modos anglosajones, que se adoptan sin preguntar demasiado.

Pero el asunto es extrapolable a otros ámbitos. La propia iglesia pretende tomar algunas claves de la celebración para llevársela a su terreno. En vez de espectros, promueven que los niños se vistan de santitos. No deja de ser una derrota, o una concesión al 'enemigo'. Las claves hay que buscarla por ahí: frente a la cultura del disfraz, tenemos que contraponer la de la autenticidad. Nosotros no nos disfrazamos, nos vestimos. Desgraciadamente -y aquí rematamos la faena- estamos empezando a asumir ese travestismo como algo propio. Cuando dejamos de vestirnos de nazarenos para disfrazarnos de tal empezamos a jugar con las cosas de comer. Y en esas estamos...