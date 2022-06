Tras tres jornadas consecutivas a la baja hoy toca subir. Mercados, qué esperar para hoy

La semana dio comienzo con nuevos descensos en los mercados de renta variable, el temor a la inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias que puedan implantar los Bancos Centrales hacen que los inversores teman una desaceleración económica e incluso una recesión. El índice Ibex perdió en la sesión un 2,47% hasta los 8.183,3 puntos. Hay que destacar que en las tres últimas sesiones el Ibex lleva perdido un 7,5% mientras que las rentabilidades de los bonos no paran de subir con el bono americano a 10 años por encima del 3%, el bono alemán a 10 años en más de un 1,6% y el español a 10 años rozando ya el 3%. Con las subidas de tipos de interés los costes de financiación de pueden provocar un freno en la economía.

Tan sólo dos valores consiguieron cerrar ayer en positivo en la tabla del Ibex, REE que subió un 2,25% y Naturgy que se anotó un 1,85%. El resto de la tabla teñida de rojo con Hoteles Meliá a la cabeza y un descenso del 8,76%, Pharmamar un 7,38%, Cellnex que se dejó un 6,31% y Cie Automotive un 6,09%. Las subidas de los intereses de la deuda, no ha hecho que el sector bancario se beneficie y se han visto fuertes descensos también en el sector.

En la bolsa europea también se han vivido fuertes descensos, el DAX perdió un 2,43% hasta los 13.427,03 puntos y el Eurostoxx50 un 2,69% hasta los 3.502,5 puntos.

En Wall Street se vivió también una fuerte jornada de corrección, el Dow Jones se dejó un 2,79% hasta los 30.516,7 puntos, el SP500 perdió un 3,88% hasta los 3.749,63 puntos perdiendo el importante soporte de los 3.800 puntos y el Nasdaq se dejó nada menos que un 4,68% hasta los 10.809,2 puntos. Todos los sectores con fuertes descensos, pero a la cabeza de estos encontramos el consumo cíclico, la tecnología y el Real Estate. El mal dato de IPC que se dio a conocer el viernes pone en evidencia que las subidas de los precios no dan tregua y hacen pensar que la Reserva Federal continuará endureciendo su política monetaria. El mercado no descarta una subida del 0,5% y algunos expertos no descartan que pueda ser del 0,75%. Tesla anunció un Split de sus acciones en la proporción 3 por 1 con la idea de aumentar la liquidez sobre el valor y atraer a un mayor número de inversores minoristas.

En los mercados asiáticos se han visto descensos en el índice Nikkei que se ha dejado un 1,33% hasta los 26.629 puntos arrastrado por los descensos en el mercado americano y en el Hang Seng se ven subidas del 0,13% hasta los 21.095,5 puntos.

El oro cotiza a 1.829,8 dólares la onza y la plata a 21,27 dólares. El barril de petróleo continúa por encima de los 120 dólares, el WTI cotiza en 121,88 dólares y el Brent en 123,31 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,309%, el bono alemán a 10 años en el 1,6055% y el bono español a 10 años en el 2,9688%.

Hoy martes la OPEP hará público su informe mensual, también conoceremos el IPC de Alemania y de Portugal, el dato de producción industrial de la zona euro y la tasa de desempleo de Reino Unido, también el dato ZEW de confianza inversora en la zona euro y en Alemania. En los Estados Unidos conoceremos el IPP, el libro rojo de ventas minoristas y las reservas semanales del American Petroleum Institute (API).

Tras las tres jornadas consecutivas de fuertes descensos, hoy tendremos subidas debido a la fuerte sobreventa en los mercados. Los futuros europeos vienen a las 08:30h en verde, el Ibex sube un 0,80%, el DAX un 1,14%, el Eurostoxx50 suma un 0,71%, el CAC40 sube un 0,94% y el Italia40 un 0,98%.

La volatilidad continúa y el índice VIX por encima de 30 invitan a la prudencia.