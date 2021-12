Tres años en el campo

Hace justamente tres años que llegué a los pinos de La Puebla del Río con mis dos perritas, Pastora y Rufina, y Lala, una gatita de tres meses. Siguen en casa y son mi familia, que ha crecido: ahora, además, están la perrita Sira y seis gatos más. En estos tres años no todo ha sido felicidad, por desgracia, pero aposté por la vida y por no abandonar un lugar que elegí porque deseaba el campo, la soledad, el contacto con la naturaleza y la compañía de los animales domésticos, aunque a mi casa acuden cada día pájaros de distintas especies y otros bichos voladores como los mosquitos. No me he apartado del mundo, como han dicho algunos para hacerme daño, porque desayuno cada día en el pueblo, compro en el supermercado o en pequeñas tiendas cigarreras, voy a recitales de peñas flamencas como la de Coria del Río, y cada viernes, como el que va a misa, almuerzo en La Truja, en Palomares del Río, por no perder el contacto con los míos, con las personas que fueron parte importante de mi infancia y adolescencia. Si esto es ser un asocial, que venga Dios y lo vea, pero con mascarilla.

El campo necesita personas que habiten en él para que no se muera, pero que lo amen y no lo utilicen solo para explotarlo. No es fácil vivir en plena naturaleza, porque suele haber un internet con limitaciones, poca vigilancia y, a veces, un frío que paraliza, como el de estos días ya cercanos a la Navidad. Ojalá llegue el día en que los que hemos elegido este tipo de vida no seamos menos que quienes viven en el pueblo o la capital, porque pagamos los mismos impuestos por muchos menos servicios. Sin embargo nada de eso me va a obligar a irme, salvo que un día me levante y no tenga fuerzas para andar. Ya he empezado a encender la chimenea y tengo leña para todo el invierno, en la que cocino a veces, ahorrando electricidad. Ayer le encargué a La Javera de Coria un pollo de campo, pero ya desplumado y listo para guisarlo, porque no podría matarlo, como hacían en Cuatro Vientos, en casa, por estas fechas. Unos vecinos amigos me han invitado a pasar la Nochebuena con ellos y la Nochevieja la pasaré en casa con invitados para despedir un año algo duro, pero con trabajo y proyectos. Felices fiestas y gracias por estar ahí cada día desde hace casi cuarenta años. Feliz Navidad.

Soy más fuerte que las cuatro

columnas de la Alamea,

los Hércules y los leones

y el hierro que las rodea.